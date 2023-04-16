حمدوك: الوضع الإنساني في السودان “كارثي” وأطالب الدول العربية بتقديم المساعدات (فيديو)

طالب رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك كلًا من قوات جيش بلاده وقوات الدعم السريع بوقف الحرب “لأن المنتصر فيها خاسر”.

وأضاف خلال كلمة، مساء الأحد من أبوظبي في الإمارات، أن الحرب يجب أن تقف اليوم قبل غد لإتاحة الفرصة للشعب السوداني، كي يعود لمسار الانتقال الذي بدأ قبل 3 سنوات.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني حاليًا في السودان “كارثي” جراء الحرب الدائرة.

وتجددت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي، حيث أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السيطرة والاستيلاء على قواعد ومقرات لقوات الدعم السريع التي تحدثت عن تعرضها لهجوم من طيران أجنبي في بورتسودان.

صور متداولة تظهر اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني على جسر الملك نمر بالخرطوم جوار القصر الجمهوري#السودان_مباشر #السودان pic.twitter.com/Ge7uiOx5V2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 16, 2023

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أصدرت في وقت سابق اليوم حصرًا مبدئيًا للأحداث التي وقعت أمس السبت مشيرة إلى مقتل 56 مدنيًا وعشرات العسكريين، في الوقت الذي قال فيه مراسل الجزيرة مباشر إن عدد القتلى وصل إلى 60 شخصًا وإصابة 600 آخرين.

وأوضح حمدوك أنه تواصل مع الطرفين قبل يوم من اندلاع الحرب، وأكدا له أن الحرب ليست خيارًا مطروحًا بالنسبة لهما.

وقال: “نطالب بوقف فوري لإطلاق النار والوصول لتفاهمات تقود إلى وقف دائم.. ويجب العمل على إقرار هدنة تسمح للمواطنين بقضاء حاجاتهم”.

🔴 عاجل | المخابرات السودانية: الجيش يحرر اللواء الصادق سيد والعميد عثمان عوض الله المحتجزين لدى قوات الدعم السريع#السودان pic.twitter.com/FBbCaYoZeE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 16, 2023

ودعا حمدوك المجتمع الدولي لممارسة دور إيجابي لدعم عودة الحوار السياسي، كما وجّه الدعوة لقيادة الجيش والدعم السريع للجلوس في مفاوضات مباشرة لمعالجة أسباب الأزمة.

وطالب حمدوك الدول العربية والأفريقية بمساندة الشعب السوداني وتقديم المساعدات الإنسانية لهم، مشددًا على رفض أي تدخل أجنبي في الشأن السوداني، وتابع: لم يواجه السودان أزمة بهذا الحجم منذ الاستقلال وحتى اليوم.

وصار حمدوك، الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في الأمم المتحدة، رئيسًا للوزراء بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين بعد الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير.

وبعد أن أطاح به الجيش ووضعه رهن الإقامة الجبرية خلال إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعيد إلى منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني، حتى استقال في يناير 2022.