تمزيق صورة حميدتي.. الجيش السوداني يسيطر على مقار للدعم السريع في كسلا والقضارف (فيديو)

بثت المخابرات السودانية صورا تُظهر سيطرة قوات الجيش على مقار تابعة لـ”الدعم السريع” في مدينتي كسلا والقضارف شرقي البلاد.

وأظهرت الصور قيام عدد من جنود الجيش بتمزيق لافتات تحمل صور الفريق حميدتي قائد قوات الدعم السريع، ودهسها بأحذيتهم.

🔴 عاجل | الجيش السوداني: سيطرنا على مقرات الدعم السريع في القضارف #السودان pic.twitter.com/MHUnGFSCpR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 16, 2023

وأفاد مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في منشور بموقع فيسبوك اليوم بـ”السيطرة والاستيلاء على قواعد ومقرات المليشيا المتمردة بمدن بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي، ومعسكر كرري بشمال أم درمان” .

وأشار المكتب إلى “سقوط أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري (جبل سركاب) تحت يد القوات المسلحة، والإستيلاء علي كل آليات وأسلحة وعتاد المليشيا المتمردة”.

ولفت إلى أن “الفرقة الرابعة مشاة (الدمازين) تسلمت 35 عربة من قوات الدعم السريع المتمردة بكامل أسلحتها وعتادها”.

في المقابل، قالت قوات الدعم السريع إنها “أسقطت طائرة سوخوي روعت المواطنين منذ الصباح”، لافتة إلى الاستيلاء على برج القوات البحرية بالقيادة العامة.

وأشارت قوات الدعم السريع، في منشور عبر صفحتها بموقع فيسبوك، إلى “تعرّض قواتها في بورتسودان لهجوم من طيران أجنبي”، محذرة من التدخل الأجنبي، وأهابت بالرأي العام الإقليمي والدولي “وقف هذا العدوان”.

من جانبها، ناشدت لجنة أطباء السودان المركزية المنظمات الإنسانية والهيئات الصحية الدولية والإقليمية تقديم العون، وتوفير الإمداد الطبي لجميع المستشفيات والمرافق الصحية بالخرطوم ومناطق الاشتباكات بالولايات المختلفة.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والدبلوماسية بضرورة الضغط لإلزام طرفي الصراع المسلح بوقف الاقتتال، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين، والسماح بالمرور الآمن لعربات الإسعاف والكوادر الطبية، وتوفير التأمين اللازم للمرافق الصحية والمستشفيات.

وكانت اللجنة قد أصدرت، في وقت سابق اليوم، حصرا مبدئيا للأحداث التي وقعت أمس السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى مقتل 56 مدنيا وعشرات العسكريين.