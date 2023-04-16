الناطق باسم حزب المؤتمر للجزيرة مباشر: هذه المعركة ليس فيها إلا خاسر واحد هو الشعب السوداني (فيديو)

قال الناطق باسم حزب المؤتمر السوداني نور الدين بابكر، إن هناك حملة ممنهجة لجر السودان إلى سيناريو الحرب الأهلية، وضرب الحركات السياسية المدنية في البلاد وعلى رأسها “قوى الحرية والتغيير”.

وأضاف بابكر في حديثه للجزيرة مباشر اليوم: “نحن نبذل جهودا كبيرة من أجل تهدئة الأوضاع بين الجانبين ووقف إطلاق النار وإعادة كل من طرفي النزاع إلى طاولة الحوار من جديد”.

وتابع: “طريق الحرب لا يمكن أن يؤدي إلى الديمقراطية المنشودة، وهذه المعركة ليس فيها إلا خاسر واحد هو الشعب السوداني”.

وفي الأثناء تجددت الاشتباكات المسلحة بين المكون العسكري في السودان، اليوم الأحد، حيث أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السيطرة على قواعد ومقرات لقوات الدعم السريع التي تحدثت عن تعرضها لهجوم من طيران أجنبي.

وأعربت عواصم ومؤسسات دولية وعربية وإقليمية عن قلقها من تداعيات القتال الذي اندلع أمس بين الجانبين، ودعت إلى وقف فوري للاشتباكات وتغليب الحوار لمعالجة الأزمة الراهنة.

واندلعت الاشتباكات قبل ساعات من لقاء كان مرتقبا بين قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات “الدعم السريع”، حليفه السابق، محمد حمدان دقلو (حميدتي).

يشار إلى أن هناك خلافا بين البرهان وحميدتي بشأن دمج مقترح لقوات الدعم السريع في الجيش، حيث يريد البرهان إتمام العملية خلال عامين هي مدة المرحلة الانتقالية المأمولة، بينما يتمسك حميدتي بعشر سنوات، وهو خلاف يرى مراقبون أنه يخفي أطماعا في الحكم.

وجراء خلافهما، تأجل مرتين التوقيع على اتفاق بين العسكريين والمدنيين، أحدثهما كان مقررا في 5 من أبريل/نيسان الجاري، لإنهاء الأزمة التي يعيشها السودان منذ أن فرض البرهان في عام 2021 إجراءات استثنائية اعتبرها الرافضون انقلابا عسكريا، بينما قال إنها تهدف إلى تصحيح مسار المرحلة الانتقالية.