المتحدث باسم الجيش السوداني: نخوض حرب شوارع ضد مليشيات متمردة وحميدتي تجاوز الخطوط الحمراء (فيديو)

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد نبيل عبد الله، إن ضباط وجنود الجيش يخوضون حرب شوارع ضد “مليشيات متمردة”، وإن “الغلبة ستكون للقوات المسلحة ولن نرضى بأقل من هذا”.

وأضاف عبد الله في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن قوات الدعم السريع بإقدامها اليوم على استهداف القوات النظامية تكون قد “جعلت نفسها خارج الشرعية”.

وتابع “إدارة الجيش تعرف جيدا أن حرب الشوارع والمدن سينجم عنها ضحايا مدنيون، ولهذا فهي تدير هذه الحرب لتحقيق أقل الخسائر الممكنة”.

وقال “السودان يعيش منذ الساعة التاسعة صباحا وضعا عسكريا جديدا، والجيش لم يبادر بالاعتداء، ولذلك فهو يخوض حربا فُرضت عليه من قِبل قوات الدعم السريع”.

وأضاف “لدينا هدف واحد هو تطهير السودان من هؤلاء المتمردين”.

ما حقيقة انضمام عدد من ضباط الجيش السوداني لقوات الدعم السريع؟#السودان_مباشر #السودان pic.twitter.com/4QQ0Z7r0xH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 15, 2023

وكشف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية أن إدارة قوات الدعم السريع قامت في السابق بمجموعة من الخطوات والإجراءات التي لا تتماشى مع التوجه العام في البلاد، وأن قادة الجيش “مارسوا الكثير من ضبط النفس لكن حميدتي تجاوز اليوم الخطوط الحمراء، مستغلا صمت قيادة الجيش لارتكاب مثل هذه المغامرة”.

الناطق باسم الجيش السوداني ينفي سيطرة الدعم السريع على مقار استراتيجية تابعة للجيش#السودان_مباشر #السودان pic.twitter.com/iQa9aX4Byq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 15, 2023

وقال إن قاعدة مروي العسكرية تعرضت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم لقصف مكثف من قِبل القوات “المتمردة”، وإنهم موجودون الآن في القاعدة، مؤكدا أن الجيش يحضّر لاستعادتها في أسرع وقت ممكن.

وأضاف “حرب الشوارع هي حرب كر وفر، وتقدّم وتأخر، ونحن جاهزون لاستعاده الوضع الطبيعي في العاصمة الخرطوم وخارجها”.

وكذّب الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني ما جاء في بيانات قوات الدعم السريع، مؤكدا أن “مليشيا حميدتي تنشر الأكاذيب بشأن سيطرتها على أماكن استراتيجية في العاصمة الخرطوم”.

وقال “لا صحة لسيطرة قوات الدعم السريع على مقر الإذاعة والتلفزيون، فهي مكلفة بحمايتها منذ سنوات بحكم اتفاقات مسبقة، لكنها اليوم قامت بتكثيف حراستها على المقر”.

وأضاف أن القوات المسلحة السودانية ما زالت تسيطر على مطار الخرطوم الدولي، مشيرا إلى وجود بعض أفراد الدعم السريع في بعض جيوبه.

وخلص الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني إلى أن قوات الدعم السريع بزعامة حميدتي هي “من قاد السودان إلى هذا الوضع العسكري المنفلت، وعليها أن تنهيه”.