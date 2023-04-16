“الدعم السريع” يعلن سيطرته على القصر الجمهوري في السودان.. والجيش ينفي (فيديو)

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأحد، إحكام سيطرتها على القصر الجمهوري، وهروب عناصر الجيش تاركين أسلحة ومعدات عسكرية ومدرعات، في الوقت الذي نفت فيه مصادر في الجيش السوداني للجزيرة سيطرة قوات الدعم السريع على القصر.

ومنذ بدء الاشتباكات، السبت، تتضارب الأنباء وسط إعلان كل طرف سيطرته على مقار استراتيجية.

وبثت قوات الدعم السريع، عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم، مقطع فيديو يظهر عناصرها داخل القصر الجمهوري وعربات للجيش مدمرة وسحب دخان كثيف تتصاعد في السماء.

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قوات الدعم السريع تحكم سيطرتها على القصر الجمهوري، وهروب عناصر الجيش تاركين اسلحه ومعدات عسكرية ومدرعات.

ـــــــــــــــــــــــ#العزة_والمجد_للوطن#قوات_الدعم_السريع#جاهزية_سرعة_حسم pic.twitter.com/NG6RsGEWTC — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 16, 2023

كما بثت قوات الدعم السريع مقطع فيديو، الأحد، قالت فيه إنها تسلمت قاعدة عسكرية “بكامل عتادها الحربي”، ونشرت في فيديو آخر على تويتر فيديو يظهر ما قالت إنه “تدمير مدرعات من القوات المعتدية على قواتنا في الخرطوم”.

تدمير مدرعات من القوات المعتدية على قواتنا في الخرطوم

ـــــــــــــــــــــــ#العزة_والمجد_للوطن#قوات_الدعم_السريع#جاهزية_سرعة_حسم pic.twitter.com/g7Ii3sSQQG — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 16, 2023

وتجددت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي، حيث أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السيطرة والاستيلاء على قواعد ومقرات لقوات الدعم السريع التي تحدثت عن تعرضها لهجوم من طيران أجنبي في بورتسودان.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أصدرت في وقت سابق اليوم حصرًا مبدئيًا للأحداث التي وقعت أمس السبت مشيرة إلى مقتل 56 مدنيًا وعشرات العسكريين.

قوات الدعم السريع تستلم قاعدة عسكرية بكامل عتادها الحربي

ـــــــــــــــــــــــ#العزة_والمجد_للوطن#قوات_الدعم_السريع#جاهزية_سرعة_حسم pic.twitter.com/HUUBvNDBp4 — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 16, 2023

والسبت، تبادل الجيش وقوات الدعم السريع اتهامات ببدء كل منهما هجومًا على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلًا منهما، فيما وصف الجيش قوات “الدعم السريع” بـ”المتمردة”.