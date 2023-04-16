الجيش السوداني: حميدتي هرب من مخبئه.. والدعم السريع ينفي مقتل قائديْه بدارفور (فيديو)

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، “هروب قائد المليشيا المتمردة من مخبئه بعد هروب طاقم حراسته و جنوده المكلفين بتأمينه”، في إشارة إلى قائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وقالت القوات المسلحة، في منشور عبر فيسبوك اليوم الأحد “جاري الحسم”، وأضافت أن قوات الدعم السريع تحتمي بالأحياء السكنية، داعية المواطنين للحذر.

كما نشرت صفحة المخابرات السودانية على تويتر فيديو لما قالت إنها قوات من الدعم السريع تتجه إلى الأحياء المدنية للاحتماء بها.

شاهد لحظات هروب العدو داخل الاحياء السكنية .#الجيش_السوداني #النصر_لنا pic.twitter.com/yJhujvglAj — جهاز المخابرات العامة السوداني (@GisGovSd) April 16, 2023

وفي المقابل نشرت قوات الدعم السريع فيديو لقواتها داخل مطار مروي وقالت: “من مطار مروي نطمئن الشعب السوداني ونعلنُ السيطرة الكاملة”.

وفي سياق متصل نفت قيادة قوات الدعم السريع “ما يشاع حول مقتل قائديها بشمال وغرب دارفور”.

وأكدت دائرة الإعلام لقوات الدعم السريع، في منشور على فيسبوك “أنهما في أتم الصحة والجاهزية ويشرفان بنفسيهما على معركة العزة والكرامة بالفاشر والجنينة”.

بسم الله الرحمن الرحيم

قيادة قوات الدعم السريع

نفي

تنفي قوات الدعم السريع ما يشاع حول استشهاد قائداها بشمال وغرب دارفور، وتؤكد انهم في اتم الصحة والجاهزية ويشرفان بنفسهم على معركة العزة والكرامة بالفاشر والجنينة. pic.twitter.com/Lkujmnq0vS — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 16, 2023

وتجددت الاشتباكات المسلحة بين المكون العسكري في السودان، لليوم الثاني على التوالي، إذ أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السيطرة والاستيلاء على قواعد ومقرات لقوات الدعم السريع التي تحدثت عن تعرضها لهجوم من طيران أجنبي في بورتسودان.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أصدرت في وقت سابق اليوم حصرا مبدئيا للأحداث التي وقعت أمس السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى مقتل 56 مدنيا وعشرات العسكريين.