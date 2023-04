فتح تحقيق يتهم مدرب “باريس سان جيرمان” بالعنصرية تجاه المسلمين والسود

يواجه مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كريستوف غالتييه تهمة مرتبطة بالعنصرية تجاه المسلمين والسود خلال فترة توليه تدريب نادي نيس الموسم الماضي.

وأعلن النائب العام في مدينة نيس الفرنسية كزافييه بونوم، أمس الجمعة، فتح تحقيق أولي للاشتباه في “تصريحات تمييز على أساس العرق والانتماء الديني”.

وقال كزافييه لوكالة الصحافة الفرنسية، إن التحقيق يتعلق بالاتهامات الموجهة ضد غالتييه، مضيفًا أن الشرطة داهمت مقر نادي نيس بحثًا عن دليل يثبت صحة الادعاءات.

ونشر الصحفي المستقل رومان مولينا وراديو مونت كارلو يوم الثلاثاء الماضي، رسالة إلكترونية منسوبة إلى المدير الرياضي السابق لنيس جوليان فورنييه زعم فيها أن غالتييه أدلى بتصريحات تمييزية تجاه لاعبي فريق نيس.

وحسب ما ورد، بعث فورنييه رسالة إلى أحد ملاك نادي نيس في نهاية الموسم الماضي، زعم فيها أن غالتييه قد تذمر من كثرة اللاعبين السود والمسلمين في الفريق.

وجاء في نص الرسالة الإلكترونية “قال لي ابنه الذي يعمل وكيل أعماله، إني بنيت فريقًا من الحثالة، ولصدمتي من هذه التعليقات طلبت منه التوضيح فأجاب: لا يوجد هنا إلا السود ونصف الفريق يوجد في المسجد كل ظهر يوم جمعة”.

من جهته، نفى غالتييه صحة هذه الاتهامات، وقال “لقد صدمت بشدة من الكلمات التي نُسبت إليّ والتي نقلها البعض بطريقة غير مسؤولة صدمتني في أعماق إنسانيتي”.

وقال محامي المدرب الفرنسي في بيان “بالنظر إلى جدية الاتهامات الموجهة إليه والتي ينفيها بشدة، طلب كريستوف غالتييه من محاميه أن يبدأ دون إبطاء الإجراءات القضائية التي تعتبر ضرورية للغاية بالنظر إلى أنه، منذ ظهور ذلك، أصبح هدفا لتهديدات ومضايقات لا تطاق”.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان دعمه لمدربه الذي تعاقد معه مطلع الموسم الحالي، وقال النادي في بيان “هناك مزاعم خطيرة في وسائل الإعلام ضد مدربنا كريستوف غالتييه، وكان رده واضحًا بإنكاره الشديد وإعلانه أنه سيقدم شكوى”.

وأضاف “يدعم النادي المدرب كريستوف غالتييه بعد التهديدات العديدة وغير المقبولة التي تلقاها، ويريد النادي أن تثبت الحقيقة بالعدالة”.

لكن النادي أكد أن إدارته ولاعبيه وجميع الموظفين لا يتسامحون مع التعصب داخل الملعب وخارجه، مشددًا على أن مكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز التزام أساسي للنادي.

