شاهد: قوات الدعم السريع تحتجز أفرادا من الجيش السوداني في الخرطوم بحري

قالت وحدة التحقق بقناة الجزيرة مباشر إنها تأكدت من صحة محتوى فيديو وصور متداولة ظهرت فيها قوات الدعم السريع وهي تحتجز عددا من أفراد الجيش السوداني في الخرطوم بحري، اليوم السبت.

وتضمّن الفيديو مقاطع متفرقة لعدد من الجنود النظاميين وهم أسرى بأيدي قوات الدعم السريع.

ومما جاء في الفيديو المتداول صوت أحد قياديي قوات الدعم السريع وهو يطلب من أفراد وحدته احترام هؤلاء الجنود، قائلا “هؤلاء جنود أسرى يجب احترامهم وعدم الاعتداء عليهم بالضرب”.

وأضاف موجها كلامه إلى الجنود الأسرى “نحن كنا في مواقعنا لماذا هاجمتمونا ونحن مسلمون وصائمون في رمضان”.

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت، في وقت سابق اليوم السبت، سيطرتها الكاملة على مطار الشهيد صبيرة بولاية غرب دارفور غربي السودان.

وقال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في مداخلة حصرية عبر الجزيرة مباشر، ظهر اليوم السبت، إنه لا يمكنه تحديد موعد انتهاء الاشتباكات العنيفة الدائرة حاليا بين قواته وقوات الجيش، لكنه استدرك قائلا إن “المعركة ستُحسم خلال الأيام المقبلة”.