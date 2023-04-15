رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان: البرهان وحميدتي يتصارعان على تركة البشير وهدفهما وقف العملية السياسية (فيديو)

قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان محمد يوسف، إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) يتصارعان على تركة نظام الرئيس المخلوع عمر حسن البشير، وإن هدفهما من هذه الاشتباكات هو وقف العملية السياسية الجارية في البلاد ومصادرة الحل السياسي.

وأضاف يوسف في لقاء مع الجزيرة مباشر، السبت، أن القيادة العسكرية الحاكمة في السودان هي نتاج شرعي لنظام البشير، وهي من تتحمل تبعات هذا الوضع الأمني الجديد في السودان، مشددا على أن “من يقوم بالحرب في شوارع الخرطوم هم أقلية ومجموعات منفلتة لا يمكنها أن تعبّر عن تطلعات الشعب السوداني”.

وأوضح رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان أن المجتمع الدولي بإمكانه التدخل لإنقاذ السودان من حالة الفوضى العسكرية شريطة “تجاوز سياسة المجاملات وترضية أحد الأطراف المتصارعة على السلطة”.

🔴 عاجل | وحدة التحقق في الجزيرة مباشر: تحققنا من صور متداولة لسيطرة قوات الدعم السريع على مقر التصنيع الحربي في العاصمة السودانية #الخرطوم#السودان_مباشر | #السودان pic.twitter.com/OlQn13jQlq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 15, 2023

وقال “على المجتمع الدولي أن يكون منحازا إلى خيارات الشعب السوداني القائمة على تشكيل حكومة مدنية، وعودة الجيش إلى مهمته الدستورية المتمثلة في الدفاع عن البلاد”.

وشدد على أن هناك قوى إقليمية تقوم بحسابات خاطئة في الصراع الدائر حاليا في السودان من خلال دعم طرف ضد طرف آخر، داعيا هذه القوى إلى مراجعة حساباتها قبل فوات الأوان.

وفي وقت سابق السبت، اندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم، وسط تبادل الطرفين الاتهامات ببدء أحدهما مهاجمة مقار تابعة للطرف الآخر.