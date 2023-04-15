المتحدث باسم جيش تحرير السودان: النخبة السياسية شريكة في المجازر وسبب ما تشهده البلاد (فيديو)

قال المتحدث باسم حركة جيش تحرير السودان محمد عبد الرحمن الناير، إن الشعب السوداني هو من يدفع ثمن الصراع الدائر حاليا بين قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وأضاف الناير خلال مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر أن “الكل متمرد على الشعب السوداني وعلى الثورة ويتصارع على السلطة”.

وتابع “النخبة السياسية شريكة في المجازر وسبب في ما يشهده السودان من مشاكل”، مشددا على أنه إذا لم تتوقف الحرب بين الرجلين فإنها ستتسع وتشمل باقي دول المنطقة.

وناشد المتحدث باسم حركة جيش تحرير السودان كلا من البرهان وحميدتي ضرورة وقف الحرب واعتماد الحوار وسيلة لحل المشكلات، داعيا القوى الإقليمية إلى ضرورة التوقف عن دعم أي من الرجلين والسعي لاعتماد تهدئة سريعة لحقن الدم السوداني.

وقال إن الحل الوحيد المتاح هو حوار سوداني سوداني، وتشكيل حكومة مدنية بالكامل.

وتأتي هذه التطورات الميدانية وسط توتر لم يهدأ منذ أيام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على الرغم من تأكيد الطرفين تمسكهما بالتهدئة، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عسكرية عنيفة بين الجانبين في الخرطوم، استُعملت خلالها أسلحة خفيفة وثقيلة، في حين زعم كل طرف سيطرته على مطار العاصمة والقصر الرئاسي.

وتوسعت الاشتباكات، اليوم السبت، في جميع مناطق الخرطوم شمالا وجنوبا، لتشمل المطار ومقر التلفزيون الرسمي، وأم درمان، فضلا عن النيل الأبيض، بالإضافة إلى ولاية شمال دارفور، ومروي بالولاية الشمالية.