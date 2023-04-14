تويتر يسمح للمستخدمين بتقديم محتوى يشمل نصوصا وفيديوهات طويلة

سيكون بمقدور مستخدمي تويتر أن يقدموا لمتابعيهم محتوى يشمل نصوصا طويلة ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى ساعات مقابل اشتراكات مالية، بحسب ما قال إيلون ماسك مالك منصة التواصل الاجتماعي.

وسيحصل المستخدمون المتمتعون بهذه الميزة -التي يمكنهم تفعيلها من خلال الإعدادات- على كل الأموال التي يدفعها المشتركون ما عدا الرسوم التي يستقطعها نظاما أندرويد و(آي أو إس)، ولن يأخذ تويتر نسبة من تلك العائدات في أول 12 شهرًا.

We’re making improvements to the writing and reading experience on Twitter! Starting today, Twitter now supports Tweets up to 10,000 characters in length, with bold and italic text formatting. Sign up for Twitter Blue to access these new features, and apply to enable… — Twitter Write (@TwitterWrite) April 14, 2023

وقال ماسك في تغريدة “هذا يمثل 70% من الاشتراكات على نظامي تشغيل آي أو إس وأندرويد (إنهما يحصلان على 30% و92% من خلال التصفح على الإنترنت، قد تكون النسبة أفضل، اعتمادًا على وسيط الدفع”، وأضاف أن تويتر سيساعد أيضًا على الترويج لعمل المبدعين ويعزز الأرباح.

For the next 12 months, Twitter will keep none of the money. You will receive whatever money we receive, so that’s 70% for subscriptions on iOS & Android (they charge 30%) and ~92% on web (could be better, depending on payment processor). After first year, iOS & Android fees… — Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2023

ورفضت غوغل ادعاء ماسك في رسالة بريد إلكتروني إلى رويترز، قالت فيها إنها خفضت رسوم الخدمة لجميع الاشتراكات على غوغل بلاي إلى 15% نزولًا من 30% في عام 2022.

وأدخل ماسك تعديلات على الشركة لزيادة العائدات بعد أن شهدت منصة التواصل الاجتماعي انخفاضًا في دخل الإعلانات العام الماضي في الفترة التي سبقت عملية الاستحواذ التي تمت في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقد أجرى ماسك بعد توليه رئاسة الشركة، تغييرات سريعة في التنظيم والمنتجات، وطرحت الشركة علامة التحقق الزرقاء خدمةً مدفوعة وقلّصت عدد الموظفين بنحو 80%.