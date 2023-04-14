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تويتر يسمح للمستخدمين بتقديم محتوى يشمل نصوصا وفيديوهات طويلة

الملياردير إيلون ماسك مالك منصة تويتر (AFP)
14/4/2023-|آخر تحديث: 14/4/202301:29 PM (مكة المكرمة)

سيكون بمقدور مستخدمي تويتر أن يقدموا لمتابعيهم محتوى يشمل نصوصا طويلة ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى ساعات مقابل اشتراكات مالية، بحسب ما قال إيلون ماسك مالك منصة التواصل الاجتماعي.

وسيحصل المستخدمون المتمتعون بهذه الميزة -التي يمكنهم تفعيلها من خلال الإعدادات- على كل الأموال التي يدفعها المشتركون ما عدا الرسوم التي يستقطعها نظاما أندرويد و(آي أو إس)، ولن يأخذ تويتر نسبة من تلك العائدات في أول 12 شهرًا.

وقال ماسك في تغريدة “هذا يمثل 70% من الاشتراكات على نظامي تشغيل آي أو إس وأندرويد (إنهما يحصلان على 30% و92% من خلال التصفح على الإنترنت، قد تكون النسبة أفضل، اعتمادًا على وسيط الدفع”، وأضاف أن تويتر سيساعد أيضًا على الترويج لعمل المبدعين ويعزز الأرباح.

ورفضت غوغل ادعاء ماسك في رسالة بريد إلكتروني إلى رويترز، قالت فيها إنها خفضت رسوم الخدمة لجميع الاشتراكات على غوغل بلاي إلى 15% نزولًا من 30% في عام 2022.

وأدخل ماسك تعديلات على الشركة لزيادة العائدات بعد أن شهدت منصة التواصل الاجتماعي انخفاضًا في دخل الإعلانات العام الماضي في الفترة التي سبقت عملية الاستحواذ التي تمت في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقد أجرى ماسك بعد توليه رئاسة الشركة، تغييرات سريعة في التنظيم والمنتجات، وطرحت الشركة علامة التحقق الزرقاء خدمةً مدفوعة وقلّصت عدد الموظفين بنحو 80%.

المصدر : رويترز