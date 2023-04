تويتر يسمح للمستخدمين بتقديم محتوى يشمل نصوصا وفيديوهات طويلة

سيكون بمقدور مستخدمي تويتر أن يقدموا لمتابعيهم محتوى يشمل نصوصا طويلة ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى ساعات مقابل اشتراكات مالية، بحسب ما قال إيلون ماسك مالك منصة التواصل الاجتماعي.

وسيحصل المستخدمون المتمتعون بهذه الميزة -التي يمكنهم تفعيلها من خلال الإعدادات- على كل الأموال التي يدفعها المشتركون ما عدا الرسوم التي يستقطعها نظاما أندرويد و(آي أو إس)، ولن يأخذ تويتر نسبة من تلك العائدات في أول 12 شهرًا.

We’re making improvements to the writing and reading experience on Twitter! Starting today, Twitter now supports Tweets up to 10,000 characters in length, with bold and italic text formatting.

Sign up for Twitter Blue to access these new features, and apply to enable…

