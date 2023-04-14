الملكة كليوباترا “السمراء” على نتفليكس تثير جدلا وغضبا في مصر (فيديو)

تسبب الإعلان الترويجي على منصة “نتفليكس” عبر قناتها الرسمية على يوتيوب لوثائقي يتناول حياة الملكة “كليوباترا” البطلمية ذات الأصول اليونانية التي حكمت مصر، تضمن ظهورها سوداء البشرة، بموجة واسعة من الجدل عبر منصات التواصل في مصر.

ولقي الإعلان هجومًا واسعًا من الجمهور المصري، كون شكل الملكة كليوباترا في المسلسل يتوافق مع ما تروج له “حركة الأفرو سنتريك” المتعصبة للعرق الأسود، إذ تزعم أن الحضارة المصرية أصلها أفريقي، وهو ما ظهر جليًا في الفيديو الذي عرضته الشبكة عبر قناتها الرسمية، الأمر الذي عدّه نشطاء على مواقع التواصل محاولة لسرقة تاريخ الحضارة المصرية ونسبها لحضارات أخرى.

وانتقد نشطاء محاولة نتفليكس إظهار كليوباترا بهذا الشكل بالرغم من عدم تناسبه مع المعلومات التاريخية عنها، معتبرين الأمر “تزييفًا للتاريخ”.

وعلّقت المدونة وصانعة المحتوى المصرية أمل عقيل: “نتفليكس بتحاول بطريقة غير مباشرة تلعب على التاريخ وتزوره وتدعي أن كليوباترا الملكة المصرية كانت أفريقية البشرة لمساعدة حركة الأفارقة الأمريكان ممن يقولون إن الحضارة المصرية القديمة حضارة أفريقية من بشرة سمراء”.

نتفليكس بتحاول بطريقة غير مباشرة تلعب علي التاريخ وتزوره وتقول ان كليوباترا الملكة المصرية كانت أفريقية البشرة علشان تساعد حركة الافارقة الامريكان اللي عايزين يقولو ان الحضارة المصرية القديمة حضارة افريقية من بشرة سمرا.. .. pic.twitter.com/4eNSOZPrZy — بكيزة هانم (@AmlOkeil) April 12, 2023

كما سخر مغردون من قرار نتفليكس إظهار كليوباترا بهذا الشكل، رغم ابتعاده عن الشكل المعروف للمصريين، وكذلك اليونانيين الذين تنحدر أصول كليوباترا منهم.

فيلم كامل بيتكلم عن مصر وكيلوباتيرا، الفيلم بيروج للافروسنتريك، بمعنى ان مصر اصلها افارقة سود واحنا عرب محتلين والتاريخ بيعيد نفسه 😊

قولنا التقيل جاي والموضوع مش شوية بوستات على الفيس قولتوا قولت كله لعب عيال

اتفضلوا اللعب على كبير اهو تاريخنا بيتسرق مننا pic.twitter.com/DJh9kX9BWE — آلاء العطفاوي (هيباتيا) (@Alaa_Elatfawe) April 13, 2023

ولم تأت مهاجمة العمل المنتظر من نتفليكس من المصريين فقط، بل اليونانيين أيضًا، كون الملكة كليوباترا تشكل جزءًا من حضارتهم، فكتب الباحث التاريخي بول أنتونوبولوس: “من المضحك في الإعلان أنهم يقولون إن كليوباترا كانت “امرأة يساء فهمها”، لكنهم استمروا وأسهموا في سوء الفهم هذا من خلال التلميح إلى أنها كانت سوداء بدلًا من ملكة مصر اليونانية”.

Another hilarious point by @strongblacklead is that they say Cleopatra was a "misunderstood woman." So they go ahead and contribute to this misunderstanding by alluding that she was Black instead of the Greek Queen of Egypt. — Paul Antonopoulos 🇬🇷🇨🇾 (@oulosP) April 13, 2023

من ناحية أخرى، رأى البعض أن الانتقادات تحوي قدرًا من المبالغة، حيث لا تبتعد ملامح البطلة كثيرًا عن العديد من السيدات المصريات، ولا علاقة للأمر بتزييف التاريخ.

ودافع الكاتب والمؤلف المصري، شادي لويس بطرس، عن البطلة الجديدة التي تختلف عن النظرة الأمريكية القديمة في تجسيد ملكات الفراعنة، أمثال إليزابيث تايلور، ونوه أن ملامحها أشبه للملامح المصرية المعروفة، وبرر الاختيار بأن نتفليكس ربما تبنت الخلاف بين المؤرخين حول من هي أم كليوباترا كون والدها معروفًا، فلربما كانت مصرية سوداء وظهرت بهذا الشكل.

وأضاف لويس أن “الخلاف على مسألة النقاء العرقي مسألة قديمة، لكن حتمًا البطالمة اختلطوا بالمصريين”.

ويحمل وثائقي الملكة كليوباترا اسم “Queen Cleopatra”، ويعرض في 10 مايو/أيار القادم على منصة “نتفليكس” للأفلام والمسلسلات، وهو من إنتاج جادا سميث، زوجة الفنان العالمي ويل سميث.

نتفليكس بتحاول بطريقة غير مباشرة تلعب علي التاريخ وتزوره وتقول ان كليوباترا الملكة المصرية كانت أفريقية البشرة علشان تساعد حركة الافارقة الامريكان اللي عايزين يقولو ان الحضارة المصرية القديمة حضارة افريقية من بشرة سمرا.. .. pic.twitter.com/4eNSOZPrZy — بكيزة هانم (@AmlOkeil) April 12, 2023

بعد كليوباترا نتفليكس : توت عنخ آمون pic.twitter.com/G3MhNS2WL8 — Emad Osama (@emadosamasayed) April 14, 2023

الاعتراض هنا لا يأتي على خلفية عنصرية بسبب لون بشرة منتجة الفيلم وبطلة أحداثه، لكن الاعتراض بسبب البعد السياسي لاختيارها، وما يمثله ذلك من محاولة فاضحة لتزوير التاريخ، وربما لمجاملة حركة الأفروسنتريك، التي تدعي أنها صاحبة الحضارة المصرية القديمة، وترسيخ ما تروج لها الحركة. — Manal (@Manal_Abdelaal) April 12, 2023

اقل رد علي شركة نتفليكس مقاطعتها والغاء الاشتراك .. تزوير التاريخ جريمة .. كليوباترا ليست سوداء — محمد الديسطي 🇪🇬 (@yehia5yehia) April 14, 2023