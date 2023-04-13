وزير الداخلية التركي يقلّ فتيات إلى وجهتهن بسيارة كهربائية محلية الصنع (فيديو)

نشرت فتاة تركية تدعى عائشة شيرين على حسابها في تويتر، فيديو لوزير الداخلية سليمان صويلو أثناء تطوعه بتوصيلها ورفيقاتها إلى وجهتهن عبر سيارته الخاصة.

وأظهر الفيديو صويلو وهو يقود سيارة جديدة من طراز (توغ) المحلي الصنع الذي احتفلت تركيا بإطلاقه حديثا.

وتبادل صويلو أطراف الحديث مع الفتيات أثناء توصيلهن واشتكى وفق ما ظهر في الفيديو من الازدحام ضمن حوار طريف معهن.

Sizce @suleymansoylu bizi Togg’la gideceğimiz yere bırakmış mıdır ☺️ pic.twitter.com/OJFg0kMao9 — Ayşe Şirin (@aysesirintr) April 12, 2023

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذانًا ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية توغ.​​​​​​​​​​​​​​

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100%، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

ويعتبر وزير الداخلية سليمان صويلو من أبرز رموز حزب العدالة والتنمية الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين أطياف الشعب التركي.