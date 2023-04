واشنطن بوست: شاب مولع بالأسلحة وراء التسريب الكبير للوثائق السرية الأمريكية

كشفت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، أن الشخص الذي سرّب وثائق سرية أمريكية أدت إلى تحقيق يتعلق بالأمن القومي هو شاب في العشرينيات من العمر مولع بالأسلحة النارية وكان يعمل في قاعدة عسكرية.

وقالت الصحيفة -نقلا عن زملائه في مجموعة دردشة على الإنترنت- إن الشخص المذكور، نشر معلومات سرية في مجموعة على منصة المراسلة الفورية (ديسكورد) تضم نحو 20 رجلا وفتى يجمعهم “الحب المشترك للأسلحة والعتاد العسكري والله”.

واعتمدت الصحيفة في تقريرها، الذي لم يذكر اسم الشخص، على مقابلات مع عضوين في مجموعة الدردشة، وقالت منصة ديسكورد في بيان أمس الأربعاء إنها تتعاون مع سلطات إنفاذ القانون.

Exclusive: The man behind a massive leak of U.S. government secrets that has exposed spying on allies, revealed the grim prospects for Ukraine’s war with Russia and ignited diplomatic fires for the White House is a young, charismatic gun enthusiast who shared highly classified… pic.twitter.com/AkEBPEN0DS

وفتحت وزارة العدل تحقيقا جنائيا رسميا الأسبوع الماضي بعدما أحالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الأمر إليها.

ويبدو أنه أخطر تسريب لأسرار الولايات المتحدة منذ سنوات، إذ نُشرت صور لمستندات حساسة على ديسكورد ومنصات أخرى مثل (فور تشان وتلغرام وتويتر).

وتحقق وكالات الأمن القومي ووزارة العدل الأمريكية في التسريب لتقييم الأضرار التي لحقت بالأمن القومي وبالعلاقات مع حلفاء ودول أخرى، مثل أوكرانيا.

The Discord group member is under 18 and was a young teenager when he met OG.

The Post obtained consent from the member’s mother to speak to him and to record his remarks on video. He asked that his voice not be obscured. https://t.co/PEAWcN67jr

— The Washington Post (@washingtonpost) April 13, 2023