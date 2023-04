مشجعون يونانيون يحرقون العلم الإسرائيلي أثناء مباراة لفريقهم (فيديو)

اندلعت مناوشات بين جماهير فريقي “هابوعيل القدس” الإسرائيلي، وفريق “آيك أثينا” اليوناني، أثناء مباراة لكرة السلة في نصف نهائي دوري أبطال أوربا.

ووثقت مقاطع مصورة، إحراق مشجعي الفريق اليوناني، للعلم الإسرائيلي قرب مدرجات المباراة التي جمعت الفريقين.

وذكرت وسائل إعلام إخبارية ورياضية، أنه جرى إلقاء المفرقعات النارية والحجارة صوب جماهير الفريق الإسرائيلي، وترديد شعارات مناهضة للاحتلال، أدت إلى إصابة أحد المشجعين الإسرائيليين.

12.04.2023, Athens AEK🇬🇷 hooligans vs Hapoel Jerusalem🇮🇱 and vs acab, at basketball game https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/Zgyqvskxn6

من جهته، أصدر النادي الإسرائيلي بيانًا قال فيه إنه سيتقدم بشكوى لخطورة الأحداث، مضيفا: “النادي لن يمر على الأحداث بصمت، ونحن نعتز ونقف بجانب كل مشجع جاء لدعم الفريق في ظل هذه الظروف الصعبة، ونأسف للتجربة المؤلمة التي مر بها معجبونا المتفانون”.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى، ففي ديسمبر/كانون الأول 2019 أقدم مشجعو الفريق اليوناني نفسه على حرق العلم الإسرائيلي، ورفعوا العلم الفلسطيني خلال مباراة جمعت بين فريقهم وفريق هابوعيل القدس الإسرائيلي .

Not a good look from the AEK fans burning the Israeli 🇮🇱 flag with the Hizbullah and PLO flags in full display at the @JerusalemBasket vs @aekbcgr in @BasketballCL action. pic.twitter.com/8yIjXQzCEv

— Sports Rabbi (@thesportsrabbi) December 18, 2019