مسؤول أم بلوغر؟.. وزير عراقي يثير الجدل إثر ظهوره في مقطع ترويجي لأحد مطاعم بغداد (شاهد)

أثار وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أحمد الأسدي حالة من الجدل عقب ظهوره في مقطع فيديو يحمل طابعًا إعلانيًّا لأحد مطاعم بغداد، في حين سخر بعض المتابعين مما وصفوه بـ”تحول” الوزراء والمسؤولين بالبلاد إلى “بلوغرز” (مدوّنين) بعد انتهاء دوامهم الرسمي.

ونشر حساب أحد المطاعم في بغداد الاثنين الماضي، فيديو لزيارة وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي برفقة عدد من الرجال والنساء النزلاء في دار الرشاد للمسنّين، حيث أقامت الوزارة مأدبة إفطار ضمن نشاط خيري، لكنه حذف المنشور بعد الجدل.

وزير عراقي في فيديو ترويجي لمطعم.. دعاية أم عمل؟ pic.twitter.com/Qk2aVkUGky — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) April 13, 2023

وظهر الأسدي في الفيديو وهو يصف الخدمات التي يقدمها المطعم قائلًا: “استضفنا نزلاء دار الرشاد للمسنين في مطعم مادو بمنطقة الجادرية.. بالتأكيد هذا المطعم من المطاعم المشهورة في بغداد ويقدم وجبات إفطار وسحور في رمضان”.

وانتقد نشطاء ومدونون عراقيون وصف وزير العمل والشؤون الاجتماعية للمطعم على طريقة مشاهير التواصل الاجتماعي والمروجين للبضائع والمواقع الجديدة واصفين أحمد الأسدي بأنه “بلوغر”.

واعتبر بعض رواد مواقع التواصل أن ظهور الأسدي في الفيديو ليس عفويًّا بل هو استغلال واضح للمسنّين في الترويج للمطعم، وقال آخرون إن هذه الممارسات لا تحدث في أي مكان بالعالم باستثناء العراق حيث لا يُجيد المسؤول ضبط خطواته ويمارس نشاطات لا تتناسب ومهام منصبه.

وكتب الناشط المدني سلام الحسيني عبر حسابه في تويتر “من يصدق أن الوزير أحمد الأسدي ظهر في هذا الترويج الإعلاني لأحد المطاعم الفاخرة في أرقى مناطق بغداد بنية التعاطف مع كبار السن؟! لماذا لم يذهب إلى دار المسنّين مثلًا؟! الفيديو واضح جدًّا ترويج مبتذل للمطعم لا أكثر”.

من يصدق أن الوزير "أحمد الأسدي" لحكومة مايسمى #الإطار_التنسيقي ظهر في هذا الترويج الإعلاني لأحد المطاعم الفاخرة في أرقى مناطق بغداد بنية التعاطف مع كبار السن؟! لماذا لم يذهب لدار المسنين مثلاً؟! الفديو واضح جداً ترويج مبتذل للمطعم لا أكثر! #من_أين_لك_هذا pic.twitter.com/dviY57jHEG — سلام الحسيني (@salamAJ5) April 11, 2023

وقالت الناشطة والمدونة تمارا الخزرجي “في النهار وزير وبالليل بلوغر يسوي (يعمل) دعايات وتخفيضات لمطعم بالجادرية”.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية " المجاهـ.ـد " أحمد الأسدي .. بالنهار وزير وبالليل بلوگر يسوي دعايات وتخفيضات لمطعم بالجادرية ! 🫶🏻 pic.twitter.com/kTkYAWR1vg — Tamara Alkhazraji (@Tamarakhop) April 11, 2023

وعلق الصحفي عمار الحديثي ساخرًا “الشغل مو عيب.. حتى إذا أنت وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادي تشتغل بلوغر بعد الظهر”.

الشغل مو عيب.. حتى إذا انت وزير العمل والشؤون الاجتماعية.. عادي تشتغل بلوگر بعد الظهر.. pic.twitter.com/IM4fCGEj30 — ِِAmmar Alhadithy | عمار الحديثي (@Ammar_alhadithy) April 11, 2023

وفي هذه الأثناء، قال كاظم العطواني المستشار الإعلامي لوزير العمل والشؤون الاجتماعي إن “الأسدي تعامل بعفويته المعهودة ولم يكن القصد الترويج أو الإعلان للمطعم، لكنه أُحرج من خلال سؤال صحفي في أمسية رمضانية للمسنّين نظمتها الوزارة للترفيه عن النزلاء”، لافتًا إلى أن “إدارة المطعم استغلت واستثمرت وجود الوزير الذي أعطى رأيه من دون أن يلتفت لوجود المتربصين والمتصيدين”.