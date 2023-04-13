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قطر تعلن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع البحرين

قطر-البحرين
لجنة المتابعة القطرية البحرينية عقدت اجتماعها الثاني في الرياض (غيتي- تعبيرية)
13/4/2023-|آخر تحديث: 13/4/202310:05 AM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الخارجية القطرية إعادة العلاقات الدبلوماسية مع البحرين.

وقالت الخارجية القطرية في بيان، مساء الأربعاء، إن لجنة المتابعة القطرية البحرينية اجتمعت في الرياض وقررت إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضافت في ذات البيان أن “هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية”.

وكانت لجنة المتابعة القطرية البحرينية قد عقدت اجتماعها الثاني، الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالسعودية.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة.

وأضاف البيان أن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تقررت وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية، وفقا لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحتراما لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز + وكالة الأنباء القطرية