قطر تعلن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع البحرين

أعلنت وزارة الخارجية القطرية إعادة العلاقات الدبلوماسية مع البحرين.

وقالت الخارجية القطرية في بيان، مساء الأربعاء، إن لجنة المتابعة القطرية البحرينية اجتمعت في الرياض وقررت إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضافت في ذات البيان أن “هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية”.

وكانت لجنة المتابعة القطرية البحرينية قد عقدت اجتماعها الثاني، الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالسعودية.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة.

لجنة المتابعة القطرية – البحرينية تعقد اجتماعها الثاني في الرياض#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/gkTr0wHVoS — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) April 12, 2023

وأضاف البيان أن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تقررت وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية، وفقا لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحتراما لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار.