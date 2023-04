بعضها سرّي للغاية.. ما الذي تحتويه الوثائق الأمريكية المسربة؟

تتضمّن وثائق أمريكية- بعضها سرّي للغاية- سُرّبت ونُشرت على الإنترنت، تفاصيل حول آراء واشنطن بالحرب في أوكرانيا، ويبدو أنها تشير إلى جمع معلومات استخبارية عن عدد من حلفاء الولايات المتّحدة المقربين.

واعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنّ الكشف عن وثائق سرية يمثل “خطراً جسيماً للغاية” على الأمن القومي الأمريكي في حين فتحت وزارة العدل تحقيقاً جنائياً.

ومع ذلك، لم تؤكد السلطات الأمريكية علنًا صحة هذه الوثائق المصورة التي يتم تداولها على مواقع مختلفة، ولا فعلت ذلك مصادر مستقلة، فما هي الوثائق؟

تتناول إحدى الوثائق حصيلة النزاع في أوكرانيا في 1 مارس/آذار الماضي، أي بعد أكثر من عام بقليل من بدء الحرب، وتقدِّر الخسائر الروسية بما بين 35500 و43500 قتيل، مقابل 16 ألفًا إلى 17500 في الجانب الأوكراني.

كما خسرت موسكو، وفقاً للمصدر نفسه، أكثر من 150 طائرة ومروحية، مقابل أكثر من 90 طائرة لكييف.

وتقدّر نسخة أخرى من الوثيقة- تمّ تعديلها على ما يبدو- أنّ الخسائر الأوكرانية أعلى من الخسائر الروسية، ويؤكّد هذا التباين مخاوف البنتاغون من أنّ هذا التسريب قد “يغذي المعلومات المضللة” بحسب ما ذكرت الوزارة.

وتوضح وثيقتان مؤرختان في 28 فبراير/شباط، الحالة المقلقة للدفاعات الجوية الأوكرانية التي أدّت حتى الآن دورًا حاسمًا في التصدّي للضربات الروسية ومنعت موسكو من السيطرة على المجال الجوي. وجاء فيهما أنّ قدرة كييف على الحفاظ على دفاعات جوية متوسطة المدى لحماية خط المواجهة “ستنخفض إلى الصفر بحلول 23 مايو/أيار.

وجاء في إحداهما أنّ ما يقرب من 90% من الدفاعات المتوسطة والطويلة المدى في أوكرانيا تتكون من أنظمة سوفيتية قد تنفد ذخيرتها في أواخر مارس وأوائل مايو على التوالي.

وورد في وثيقة غير مؤرّخة أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعرب لكبار جنرالاته عن أسفه لأنّ الجيش الأوكراني ليست لديه صواريخ بعيدة المدى من شأنها أن تسمح باستهداف قوات العدو مباشرة في الأراضي الروسية، واقترح في نهاية فبراير تنفيذ مثل هذه الضربات بطائرات بدون طيار.

وهذه المعلومات التي يبدو أنّها تشير إلى تنصّت واشنطن على شريك وثيق، يمكن أن تفسر جزئيًا إحجام الولايات المتحدة عن تزويد كييف بالأسلحة البعيدة المدى التي تطلبها، لكن التردد الأمريكي يسبق تاريخ هذا التصريح.

تقول وثيقة أخرى غير مؤرخة إن قادة المخابرات الإسرائيلية (الموساد) شجعوا مسؤولي الجهاز والمواطنين على الاحتجاج على الإصلاح القضائي المثير للجدل.

ويبدو هنا أيضا أنّ مصدر هذه المعلومات -عبر الاطلاع على اتصالات إلكترونية- يشير إلى عمليات تجسّس أمريكية ضدّ دولة حليفة.

