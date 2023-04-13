السودان.. آليات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع تتحرك في شوارع رئيسية بالخرطوم (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو، اليوم الخميس، آليات عسكرية وعربات محملة بالجنود، تابعة لقوات الدعم السريع وهي تتحرك في شوارع بالعاصمة الخرطوم، وسط اتهامات سابقة من الجيش لها بـ”التحشيد والانتشار والتحرك داخل الخرطوم ومدن أخرى دون موافقة قيادة الجيش”.

وأظهرت الفيديوهات الآليات العسكرية وهي تتحرك في الشوارع وتسير أمام مقار حكومية في الخرطوم منها الهيئة العامة للري والحفريات في الخرطوم التي ظهرت لافتتها والآليات تتحرك بالقرب منها.

آليات قادمة من دارفور

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن تلك المدرعات والآليات العسكرية تابعة لقوات الدعم السريع، وإنها وصلت من إقليم دارفور وتمركزت في موقع تابع لها بمنطقة الرياض في الخرطوم.

وفي تحليله لما يجري قال الصحفي والمحلل السياسي محمد مصطفى محمد خلال لقاء مع الجزيرة مباشر، إن هناك وساطات تجري للوصول إلى تهدئة للوضع المتوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال إن الأمور ستمضي بصورة هادئة وتتضح معالم الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الحشود والحشود المضادة سببها التوتر بين الطرفين حول بند الترتيبات العسكرية المضمن في الاتفاق الإطاري.

وعن الوجود العسكري وآليات الدعم السريع في الخرطوم اليوم، اتهم جهات محلية وإقليمية بتأجيج الحرب بين الجيش والدعم السريع لنسف الاتفاق الإطاري، مستبعدا الوصول إلى حرب.

وفيما يخص المهلة التي أعطاها الجيش للدعم السريع للانسحاب من منطقة مروي بشمال السودان، قال المحلل إنه تم التوصل إلى صيغة لحل المشكلة بعد تدخل أطراف محلية وخارجية.

وأدى التوتر الأمني في السودان، عقب تحريك قيادة الدعم السريع لقواتها داخل العاصمة والولايات وتمركزها بالقرب من مطار مروي بالولاية الشمالية، إلى مخاوف من تهديد الاتفاق الإطاري وتأزيم الأوضاع وعرقلة التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة في البلاد.

وأبدى سودانيون مخاوفهم من وقوع صدام بين الطرفين، بعد انتشار أنباء عن تلك التحركات وتحذيرات من الجانبين -الجيش والدعم السريع- خاصة أن تلك القوات متمركزة وسط السكان في مناطق بالخرطوم.