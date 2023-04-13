السماح برفع الأذان خمس مرات يوميا في مدينة مينيابوليس الأمريكية (فيديو)

صوّت مجلس مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأمريكية بالإجماع على الموافقة بالسماح برفع الأذان 5 مرات يوميًا من خلال مكبرات الصوت لأول مرة في تاريخ المدينة.

وكان مجلس المدينة يسمح في السابق بإذاعة الأذان 3 مرات لثلاث صلوات بشرط ألا يتجاوز مستوى الصوت حدًّا معينًا (لا يزيد عن 70 ديسيبلًا).

وعلل المجلس هذا القرار بقوله إن “المسلمين جزء من النسيج الاجتماعي الأمريكي، ومينيابوليس هي موطن لأكبر عدد من الصوماليين والأفارقة”.

وأضاف القرار أن “العقيدة الإسلامية مُرحَّب بها.. يمكن للمساجد في جميع أنحاء المدينة الاحتفال بشهر رمضان المبارك، مع رفع الأذان للصلاة الذي يلتزم به المسلمون في جميع أنحاء العالم”.

ويأتي هذا القرار بعدما تمت الموافقة على مشروع القانون من لجنة الصحة العامة والأمن في المدينة، الذي يهدف إلى توسيع عدد مرات الإذاعة الصوتية في المساجد، مما يعني أنه لم يعد يتم استثناء صلاة الصباح وصلاة المغرب.

وكان رئيس بلدية مينيابوليس جاكوب فراي قد وافق في عام 2020، على رفع الأذان 5 مرات في اليوم بمكبرات الصوت خلال شهر رمضان فقط في مسجد دار الهجرة.

وقد استقبل أبناء المجتمع المسلم في مينيابوليس هذا القرار بالترحيب والمساندة إلى جانب دعم قادة دينيين من الديانات الأخرى والناشطين.

ويتطلع مسؤولون في جامع ومسجد دار الهجرة بالمدينة، أن يروا المزيد من المساجد الأخرى في باقي الولايات الأمريكية تستخدم هذا الحق، خاصة بعد موافقة المجلس الكامل على القرار.

ويبلغ عدد المسلمين في مدينتي مينيابوليس وسانت بول (الملقبتين بالمدينتين التوأم) بولاية مينيسوتا نحو 182 ألفًا، وفقًا لإحصائيات 2017.