منظمة أممية توثق مصرع 441 مهاجرا خلال عبور البحر المتوسط في 2023

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 400 مهاجر ولاجئ غرقوا خلال الأشهر الأولى من عام 2023 أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط من شمال أفريقيا إلى أوربا، وهو أكبر عدد من القتلى في فترة ثلاثة أشهر خلال السنوات الست الماضية.

ووثقت المنظمة الدولية للهجرة في بيان 441 حالة وفاة خلال هذه الفترة، مؤكدة أن العدد الفعلي أكبر من هذا على الأرجح.

وأشارت المنظمة إلى أن التأخير في عمليات البحث والإنقاذ كان عاملًا حاسمًا في 6 حوادث على الأقل هذا العام، مما أدى إلى مصرع 127 شخصًا على الأقل من بين الـ441.

وأضافت أن “الغياب التام للاستجابة خلال عملية الإنقاذ الـ7 أودى بحياة 73 مهاجرًا على الأقل” الذين تتضمنهم الحصيلة أعلاه، مشيرة إلى أن جهود البحث والإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية قد تراجعت بشكل ملحوظ في الشهور الأخيرة.

وقال أنطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة “إن الأزمة الإنسانية المستمرة في البحر المتوسط لا تُحتمل”.

وتابع قائلًا “مع تسجيل أكثر من 20 ألف حالة وفاة منذ عام 2014، أخشى أن تصبح هذه الوفيات أمرًا طبيعيًا. يجب على الدول الاستجابة”.

وأكد فيتورينو أن “إنقاذ الأرواح في البحر هو واجب قانوني على الدول”.

وأضاف “نحن بحاجة إلى تنسيق استباقي للدول في جهود البحث والإنقاذ، وندعو الدول إلى العمل معًا والسعي للحد من الخسائر في الأرواح البشرية على امتداد طرق الهجرة، بروح من تقاسم المسؤولية والتضامن”.

وأعلن مجلس الوزراء الإيطالي، أمس الثلاثاء، حالة طوارئ بشأن الهجرة بعد “ارتفاع حاد” في أعداد المهاجرين المتدفقين عبر البحر المتوسط، في خطوة تهدف لتحسين إدارة عملية استقبال المهاجرين وإعادتهم إلى بلادهم.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة إلى أنه “خلال الأسبوعين الماضيين، وصل 3 آلاف مهاجر إلى إيطاليا، مما رفع عدد الوافدين الإجمالي منذ بداية العام إلى 31192”.

وينطلق الآلاف من المهاجرين الأفارقة في الأغلب في رحلة محفوفة بالمخاطر من شواطئ ليبيا ومصر، عادة في قوارب مطاطية صغيرة، بحثًا عن حياة أفضل في أوربا.

ويختلف هذا الطريق المار عبر منتصف البحر المتوسط عن الطريق الغربي من المغرب إلى إسبانيا.

وتقع بشكل متكرر حوادث غرق مثلما جرى لقارب قبالة منطقة كالابريا جنوب إيطاليا في أواخر شهر فبراير/شباط الماضي، عندما لقي 72 مهاجرًا على الأقل حتفهم.