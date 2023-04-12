مقتل 7 جنود في اشتباكات حدودية بين أرمينيا وأذربيجان (فيديو)

في تصعيد ينذر باشتعال التوتر من جديد، أعلنت أذربيجان وأرمينيا، الثلاثاء، مقتل سبعة من جنودهما في تبادل لإطلاق النار وقع عند الحدود بين الجارين المنخرطين منذ عقود في نزاع على أراض حدودية.

وخاضت الدولتان اللتان تتناصبان العداء في جنوب القوقاز، وكانتا ضمن الاتحاد السوفيتي السابق، حروبا على مدار 35 عاما من أجل السيطرة على إقليم ناغورنو كاراباخ الذي يُعترف به دوليا على أنه جزء من أذربيجان ولكن يقطنه سكان معظمهم من الأرمن.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان: “أُطلقت نيران كثيفة من مواقع للجيش الأرميني المنتشر قرب منطقة ديغ (عند الحدود المشتركة بين البلدين) على مواقع للجيش الأذربيجاني”، مشيرة إلى أن القوات الأذربيجانية “ردّت بإطلاق النار”.

وما هي إلا ساعات حتى أعلنت الوزارة مقتل ثلاثة من عسكرييها في هذه الاشتباكات.

من جهتها، أفادت وزارة الدفاع الأرمينية بمقتل أربعة من عسكرييها وإصابة ستة بجروح، متهمة قوات باكو بأنها هي التي بدأت بإطلاق النار.

وقالت الوزارة في بيان إن “قوات مسلحة أذربيجانية أطلقت النار باتجاه جنود أرمينيين كانوا يُجرون أعمالا هندسية” قرب الحدود.

ودارت حرب خاطفة بين أرمينيا وأذربيجان عام 2020 للسيطرة على ناغورنو كاراباخ، وأدى هذا النزاع إلى هزيمة عسكرية أرمينية واتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسيا التي نشرت قوات لحفظ السلام، لكن اشتباكات لا تزال تُسجَّل، وتهدد بانهيار الهدنة الهشة.

وبموجب اتفاق هدنة تم التوصل إليه بوساطة روسية في خريف 2020، تخلت أرمينيا عن مساحات من الأراضي كانت تسيطر عليها منذ عقود، ونشرت موسكو قوات للإشراف على الالتزام بشروط الهدنة.

وانفصل الأرمينيون في ناغورنو كاراباخ عن أذربيجان بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، وأودى النزاع الذي أعقب ذلك بحياة نحو 30 ألف شخص.