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“طلبها ونالها”.. أم الشهيد الفلسطيني عائد سليم تبكيه بكلمات مؤثرة (فيديو)

فلسطينيون يحملون جثمان الشهيد عائد سليم في قلقيلية بالضفة الغربية (موافع التواصل)
12/4/2023

رثت أم الشهيد الفلسطيني عائد سليم ابنها بكلمات مؤثرة غارقة في الدموع، قائلة إنه نال الشهادة التي طالما تمناها ودعا بها.

وقالت الأم إن ابنها (20 عاما) كان يقول لها إنه يتمنى الموت شهيدا مثل الشهداء الذين سبقوه، مضيفة أنه “طلبها ونالها”.

وأضافت الأم أن ابنها أفطر معها يوم السبت الماضي، ثم خرج من المنزل مع صديقه إلا أنه لم يعد إليه. وتابعت أن ابنها يحب وطنه كثيرا، وتمنى أن يموت شهيدا، محتسبة إياه عند الله.

واستُشهد عائد برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة “عزون” شرقي قلقيلية، شمال الضفة الغربية المحتلة، يوم السبت الماضي.

وأفادت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية بأن الشاب عائد استُشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر.

المصدر : الجزيرة مباشر