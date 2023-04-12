“طلبها ونالها”.. أم الشهيد الفلسطيني عائد سليم تبكيه بكلمات مؤثرة (فيديو)

رثت أم الشهيد الفلسطيني عائد سليم ابنها بكلمات مؤثرة غارقة في الدموع، قائلة إنه نال الشهادة التي طالما تمناها ودعا بها.

وقالت الأم إن ابنها (20 عاما) كان يقول لها إنه يتمنى الموت شهيدا مثل الشهداء الذين سبقوه، مضيفة أنه “طلبها ونالها”.

"كان يقولي ماما نفسي أموت شهيد".. والدة الفلسطيني #عائد_سليم تنعاه بالدعاء والدموع#فلسطين pic.twitter.com/hyKOnhx0Nh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 11, 2023

وأضافت الأم أن ابنها أفطر معها يوم السبت الماضي، ثم خرج من المنزل مع صديقه إلا أنه لم يعد إليه. وتابعت أن ابنها يحب وطنه كثيرا، وتمنى أن يموت شهيدا، محتسبة إياه عند الله.

تغطية صحفية: "تشييع الشاب عايد سليم الذي ارتقى برصـ ـاص الاحتـ ـلال قرب عزون شرق قلقيلية". pic.twitter.com/pUvWU2UN4k — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 9, 2023

واستُشهد عائد برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة “عزون” شرقي قلقيلية، شمال الضفة الغربية المحتلة، يوم السبت الماضي.

وأفادت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية بأن الشاب عائد استُشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر.