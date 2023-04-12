شحادة الخطيب.. معلم مصاب بشلل نصفي يقدّم دروسا مجانية للطلاب في غزة (فيديو)

من على كرسيه الذي يحركه بصعوبة، يقضي المعلم الفلسطيني شحادة الخطيب معظم وقته في غرفة بمنزله، اتخذ منها فصلا لتقديم الدروس في الرياضيات للطلاب في غزة.

قدّم المعلم الفلسطيني مبادرة لتدريس الطلاب بالمجان بهدف تحسين مستواهم التعليمي ومساعدة الأسر الفقيرة، إذ يستقبل الطلاب من منطقته الواقعة في مدينة رفح جنوبي القطاع، ويقضي ساعات في تدريسهم وتقديم المعلومات بطريقة سلسة.

وتعرّض المعلم الفلسطيني لإصابة برصاصة من قوات الاحتلال عام 2003، تسببت في عجزه عن الحركة، حيث يعيش في منزله بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

“إعلان مهم”

وكتب المعلم الفلسطيني على صفحته في فيسبوك “إعلان هام إلى أهالي تل السلطان، أعلن أنا شخصيا الأستاذ شحادة الخطيب، عن مبادرة التعليم المجاني لمادة الرياضيات لجميع المراحل الدراسية (ابتدائي وإعدادي وثانوي) من مرحلة التأسيس إلى التفوق في التحصيل الدراسي”.

وقال “نؤكد أننا نركز في هذه الفترة على طلاب الثانوية العامة الفرع الأدبي المراجعة النهائية للمنهاج الدراسي مع تدريب الطالب على كيفية التعامل مع الأسئلة والطريقة الصحيحة لفهم السؤال والإجابة عليه”.

وكتب عنوانه مضيفا “لمن لا يستطيع الوصول إلينا بإمكانه التواصل معنا من خلال حضور فيديوهات شرح كامل واف لجميع المواضيع الدراسية عبر صفحتنا على فيسبوك”.

وعن طريقة التدريس، يقول المعلم شحادة الخطيب إن لديه مجموعات من الطلاب في صفوف مختلفة بحيث يلقي الدروس، ويقسم وقته بين هذه المجموعات.

وأشار إلى أن لديه العديد من الطرق لتوصيل المادة إلى الطلاب، منها عن طريق فيسبوك ومشاركة مجموعات، أو الحضور شخصيا إلى المركز لتلقي الدروس بطريقة مباشرة.