حكومة نتنياهو.. أزمات متعددة خلال أول 100 يوم

انخرطت الحكومة الإسرائيلية الجديدة في عدة مواجهات وأزمات منذ أدائها اليمين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافتعلت الحكومة مواجهات في الداخل والخارج حتى على صعيد حلفائها.

وشكّل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحكومة، التي وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، من خلال تحالف ضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف.

ودخلت حكومة نتنياهو في صراعات وأزمات، كان أبرزها على الصعيد الداخلي أزمة “الإصلاحات القضائية”، وعلى الصعيد الخارجي الخلاف مع الولايات المتحدة الذي بلغ ذروته برفض البيت الأبيض دعوة نتنياهو لزيارة واشنطن.

التعديلات القضائية

دفعت حكومة نتنياهو بتشريعات لتقليص نفوذ المحكمة العليا الإسرائيلية، ما فجّر موجة احتجاجات غير مسبوقة في إسرائيل بدأت منذ 14 أسبوعا ولا تزال مستمرة.

وخرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى شوارع تل أبيب رفضا للتشريعات التي اعتبروها “اعتداء على الديمقراطية”.

وشهدت موجة الاحتجاجات تحذيرات من هروب الاستثمارات من البلاد، وتحذير ضباط احتياط من عدم الاستجابة لنداءات الخدمة مع مخاوف من اندلاع حرب أهلية.

ومع تنامي الضغوط، اضطر نتنياهو إلى تعليق مناقشة التشريعات في الكنيست إلى ما بعد الأعياد اليهودية الشهر المقبل، وبدأ مفاوضات مع المعارضة برعاية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وتسود مخاوف من أزمة في البلاد حال عدم التوصل إلى حل وسط مقبول من الحكومة والمعارضة.

عصيان في الجيش

مع تصاعد حدة الخلاف في إسرائيل، أعلن مئات من ضباط الاحتياط رفضهم الخدمة في حال مضت الحكومة قدما في خططها للحد من قوة المحكمة العليا، ما جعل ما تسميه إسرائيل “منظومة الردع” في أتون الأزمة السياسية في البلاد.

وفي مارس/آذار الماضي، وقّع نحو 150 ضابطا وجنديا من وحدة 8200 التابعة للمخابرات العسكرية، عريضة بعدم الحضور للخدمة الاحتياطية بسبب التعديلات المقترحة، كما أعلن أكثر من 100 ضابط طبيب من الاحتياط إيقاف أداء الخدمة العسكرية على الفور، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وتُعَد الوحدة 8200 إحدى أقوى أذرع هيئة الاستخبارات الإسرائيلية، ويمتد عملها إلى أنحاء العالم، نظرا إلى ما تملكه من إمكانيات وخبرات تستطيع من خلالها تغذية مختلف المؤسسات الإسرائيلية بالمعلومات اللازمة بعد جمعها من خلال اختراقات وعمليات تجسس، يعتمد معظمها على العمل السيبراني الذي يتميز فيه العاملون بها.

تصاعد العنف

أثارت تصريحات وإجراءات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير موجة من العنف في الأراضي المحتلة وداخل السجون الإسرائيلية، مع تصعيد الأسرى الفلسطينيين من احتجاجاتهم في مواجهة الإجراءات التعسفية للوزير اليميني المتطرف.

ويدفع كل من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف بزعامة بن غفير، وحزب “الصهيونية الدينية” برئاسة وزير المالية بتسليئل سموتريتش، تجاه سياسات أكثر تشددا مع الفلسطينيين وأكثر توسعا في المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة.

ويرى محللون أن نتنياهو اضطر إلى الانصياع للأصوات الأكثر تشددا في حكومته، نظرا لحاجته الماسّة إليهم في الإبقاء على حكومته وتمرير التعديلات الدستورية التي تمثل أولوية لرئيس الوزراء الذي يواجه اتهامات بتلقي الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

ولم تسفر إجراءات بن غفير القمعية عن تهدئة الأوضاع، بل على العكس تماما فاقمتها بإعلان الأسرى إضرابا عن الطعام في السجون، وتصاعد وتيرة الأعمال التي نفذها مسلحون فلسطينيون.

الأزمة مع الولايات المتحدة

لم تتوقف أزمات حكومة نتنياهو عند الداخل فقط، بل امتدت بخلاف علني نادر مع الإدارة الأمريكية، بلغ ذروته بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن يستقبل نتنياهو قريبا في البيت الأبيض.

وعادة ما يستقبل الرئيس الأمريكي رؤساء الحكومات الإسرائيلية الجدد بعد فترات وجيزة من أداء هذه الحكومات اليمين القانونية، وهو ما لم يحدث مع نتنياهو.

كما لم تُخفِ الولايات المتحدة انزعاجها من التعديلات القضائية المثيرة للجدل، ومعارضتها لسياسات حكومة نتنياهو بشأن الاستيطان وحل الدولتين.

الأزمة مع الاتحاد الأوربي

احتدم الخلاف بين إسرائيل والاتحاد الأوربي، إذ طلبت تل أبيب من الاتحاد في مارس الماضي علنا عدم التدخل في الخلافات الإسرائيلية الداخلية، قبل أن ينفي الاتحاد الأوربي وجود تدخل مماثل.

وفاقم الخلاف من حدة الخلافات التي كانت قائمة بالفعل بشأن سياسات الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وإخلاء المنازل وهدمها في الضفة الغربية بشكل عام والقدس الشرقية بشكل خاص.