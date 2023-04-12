ترمب يطلب تأجيل محاكمته في قضية كاتبة تتهمه باغتصابها

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب طلب تأجيل محاكمة مدنية تتعلق باتهامه باغتصاب كاتبة مجلة في منتصف التسعينيات، معتبرًا أن الإعلام تسبب في تحيز القضاة.

وكان من المقرر بدء المحاكمة في 25 من أبريل/نيسان الجاري.

وقدّمت الكتابة إي جان كارول اتهامات ضد ترمب بالاعتداء عليها في غرفة تغيير ملابس.

وقال محاموه إن “ترمب يمكنه فقط أن يتلقى محاكمة عادلة في بيئة إعلامية أكثر هدوءًا من تلك التي خلقها مدعي النيابة في مقاطعة نيويورك”، مشيرين إلى أن المحاكمة لن تكون عادلة إذا أقيمت في غضون 3 أسابيع من توجيه الاتهامات الجنائية ضده في مانهاتن.

ويواجه ترمب 34 تهمة جنائية في نيويورك في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية.

واتهمت كارول، الكاتبة السابقة في مجلة “إيل” Elle، ترمب في كتابها الصادر عام 2019 باغتصابها منذ حوالي 30 عامًا، بينما نفى ترمب هذه الاتهامات ووصفها بأنها كاذبة.

عاجل | وسائل إعلام أمريكية: القاضي يوجه 34 اتهاما لـ #ترمب تتضمن تزوير سجـلات تجاريــة والرئيس السابق ينفي التهـم pic.twitter.com/L9DJZ212ig — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 4, 2023

وكانت كارول رفعت دعوى مدنية ضد ترمب في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، واتهمته بالتشهير بها لأنه وصف مزاعم اغتصابها في غرفة لقياس الملابس بأحد متاجر نيويورك في 1995 أو 1996 بأنها “كذبة تامة”، وذلك في يونيو/حزيران 2019.

ورد الرئيس الجمهوري الذي كان في منصبه حينها (2017-2021) بأنه لم يلتقها قط، وأنها “لا تعجبه”، وادعى محاموه بأنه كان محميًا في عام 2019 بفضل حصانته رئيسًا للولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بتهم الاغتصاب، لم تتمكن كارول من رفع شكوى رسمية في عام 2019 لأن الوقائع المزعومة كان مر عليها الزمن، لكن في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دخل قانون جديد لولاية نيويورك حيز التنفيذ يسمح لضحايا الاعتداءات الجنسية، لمدة عام، بإعادة تفعيل شكاوى قديمة محتملة والمطالبة بدعوى مدنية.

ونشر مكتب المحاماة “كابلان هيكر اند فينك” الذي استعانت كارول بخدماته، وثائق قضائية عدة تتهم ترمب بـ”الاغتصاب”، وطالب بمحاكمة مدنية من أجل الحصول على تعويض.