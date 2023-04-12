الصحة العالمية: الصين تسجل أول وفاة بشرية بإنفلونزا الطيور (إتش3 إن8)

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أول حالة وفاة بشرية لسيدة صينية جراء إصابتها بفيروس فرعي جديد من إنفلونزا الطيور، لكن السلالة لم تنتشر فيما يبدو بين السكان.

وذكرت المنظمة في بيان، الثلاثاء، أن المرأة التي كانت تبلغ من العمر 56 عامًا من إقليم غوانغ دونغ تمثل الحالة الثالثة المعروف إصابتها بإنفلونزا (إتش3 إن8)، وهي نوع فرعي من إنفلونزا الطيور.

وكانت الحالتان الأخريان في الصين أيضًا، وجرى تسجيلهما في أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين.

وكان مركز غوانغ دونغ الإقليمي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قد أعلن حالة الإصابة الثالثة في أواخر الشهر الماضي، لكنه لم يذكر تفاصيل حول وفاة المرأة.

وأضافت المنظمة نقلًا عن معلومات من لجنة الصحة الوطنية الصينية: “كانت المريضة تعاني من حالات كامنة لأمراض متعددة، وكان لديها تاريخ من التعرض للدواجن الحية قبل ظهور المرض، بسبب وجود سوق للدواجن بالقرب من مقر إقامتها”، كما أن العينات المجمعة من السوق جاءت إيجابية للنوع الفرعي من الإنفلونزا (إيه إتش 3).

ولم يصب أي من مخالطيها المقربين بعدوى أو أعراض مرضية.

وفي الحالتين السابقتين، أصيب أحد المرضى بمرض خطير وظهرت أعراض خفيفة على المريض الأكبر سنًا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن التعرض المباشر أو غير المباشر للدواجن المصابة هو المصدر المحتمل لانتقال الفيروس.

وذكرت المنظمة أن الخطر على البشر لا يزال “منخفضًا”.

وأضافت “تشير المعلومات الوبائية والفيروسية المتاحة إلى أن فيروسات إنفلونزا الطيور (إتش 3 إن 8) لا تملك القدرة على الانتقال المستمر بين البشر، لذلك فإن التقييم الحالي هو أن احتمال انتشار العدوى من إنسان إلى آخر منخفض”.

يذكر أن فيروس “أتش3 أن 8” تم رصده طبيًا للمرة الأولى في أمريكا الشمالية.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، ينتقل هذا الفيروس إلى الخيول والكلاب وأسود البحر، وقد يكون ارتياد سوق الطيور الحية السبب في التقاط العدوى.