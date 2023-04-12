الشرطة تعتقل شخصا حاول الهجوم على ماكرون في هولندا (فيديو)

سيطرت قوات الشرطة على متظاهر واعتقلته عندما حاول الركض تجاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى وصوله، اليوم الأربعاء، إلى جامعة أمستردام في العاصمة الهولندية.

وأظهرت لقطات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شخصا يجري تجاه ماكرون لدى خروجه من السيارة.

واعتقلت الشرطة المتظاهر وثبتته على الأرض، وسمعت هتافات متظاهر “من أجل العمال وحتى لو كان ماكرون لا يريد ذلك، نحن هنا”.

ووقع الحادث بعد خروج الرئيس الفرنسي من سيارة ليموزين مع ملك هولندا فيليم ألكسندر، واستقبال رئيسة بلدية أمستردام فيمكي هالسيما.

وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض ماكرون لمحتجين غاضبين في هولندا، مع تنامي السخط العام على قانون التقاعد المثير للجدل في فرنسا.

وأمس الثلاثاء، قاطع متظاهرون خطابا لماكرون في فعالية معهد نيكزس.

وصرخ رجل خلال الحدث قائلا: “أين الديمقراطية الفرنسية؟ متى خسرناها؟”، كما علت صيحات آخرين بأمور تتعلق بتغير المناخ وإصلاح نظام المعاشات التقاعدية، ورفع أحد المحتجين لافتة كُتب عليها “رئيس العنف والنفاق”.

وظل ماكرون يحاول لبضع دقائق أن يكون صوته مسموعا وسط صيحات المحتجين.

وبعد انقطاع دام دقيقة، تمكّن الرئيس الفرنسي من استئناف كلمته قائلا: “من المهم إجراء نقاش اجتماعي”

وأضاف: “يمكنني أن أجيب عن جميع الأسئلة المتعلقة بما نناقشه في فرنسا”، متابعا: “هذه ديمقراطية، والديمقراطية هي بالضبط مكان يمكنك التظاهر فيه، ورؤية هذا النوع من التدخل”.