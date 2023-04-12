استقبال حافل في بيجين وغضب في واشنطن.. ترمب: ماكرون يتذلل للصين

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”التذلل” لنظيره الصيني شي جينبينغ بعد زيارته لبيجين، وقال في مقابلة مع محطة تلفزيونية “ماكرون-وهو صديق- يتذلل للصين”.

ويواجه ماكرون انتقادات حادة بعد تصريحات دعا فيها الاتحاد الأوربي إلى “ألا يكون تابعا” للولايات المتحدة أو الصين في مسألة تايوان”، بعد زيارته لآسيا.

Cruz responds to Macron's 'stunning' decision to back China despite Biden's pandering: 'Assiduously courted’ https://t.co/DskZJpKrQy — Fox News (@FoxNews) April 12, 2023

“إضعاف وفقدان الحلفاء”

واتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب- في مقابلة مع محطة فوكس نيوز، إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بإضعاف زعامة الولايات المتحدة بشكل كبير على الساحة الدولية، إلى درجة فقدانها دعم حلفائها التقليديين.

وقال “لدينا هذا العالم المجنون الذي ينفجر في كل مكان، والولايات المتحدة ليس لها رأي على الإطلاق، قلت لنفسي حسنًا! فرنسا ذاهبة إلى الصين الآن”.

وسعت إدارة بايدن يوم الاثنين إلى التخفيف من حدة الجدل مؤكدة أن الولايات المتحدة تربطها “علاقة ثنائية رائعة” مع فرنسا.

“صوت أوربا الخاص”

وفي مواجهة الاحتجاج دافع الإليزيه عن موقف الرئيس الفرنسي، مؤكدا أن أوربا “يجب أن تكون قادرة على إسماع صوتها الخاص”.

من جانبه أكّد البيت الأبيض، أنّ لديه “ملء الثقة” بالعلاقة “الممتازة” التي تربط بين واشنطن وباريس، رغم التصريحات التي أدلى بها ماكرون بشأن تايوان ولقيت ردود فعل غاضبة في الولايات المتحدة.

وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي “نحن مرتاحون ولدينا ملء الثقة في علاقتنا الثنائية الممتازة مع فرنسا، وفي العلاقة التي تربط الرئيس بايدن بالرئيس ماكرون”.

President Emmanuel Macron of France last week landed in China to a red-carpet reception and all the pomp of a state visit. But criticism was scathing among some allies, who saw him as cozying up to Beijing. The fallout has left him more isolated than ever. https://t.co/1tQQKD9MZw — The New York Times (@nytimes) April 12, 2023

وأضاف المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أنّ “الفرنسيّين فعلاً بصدد الانخراط بشكل أكبر في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

وفي مقابلة نُشرت يوم الأحد في أعقاب زيارة قام بها إلى الصين دعا ماكرون أوربا إلى عدم “الدخول في منطق الكتلة مقابل الكتلة”.

وفي مقابلته مع صحيفة (ليزيكو) الاقتصادية الفرنسية شدّد ماكرون على وجوب ألّا تكون القارة العجوز “تابعة” للولايات المتحدة أو للصين فيما يتعلّق بتايوان.

French President Emmanuel Macron called on Europe to forge its own sovereignty in a speech that risks heightening trans-Atlantic tensions after he made widely criticized remarks on a trip to China https://t.co/tlngGFjjUA — The Wall Street Journal (@WSJ) April 11, 2023

استقبال كبير و”فشل”

ولقي حفل الاستقبال الكبير الذي أقامته بيجين لضيفها الفرنسي، أصداء واسعة في الولايات المتّحدة، وخاصة في وسائل الإعلام الأمريكية.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز في مقال تحليلي إنّ زيارة ماكرون “تقوّض” الجهود الأمريكية الرامية لاحتواء نفوذ “النظام الاستبدادي بقيادة الرئيس الصيني شي جين بينغ”.

من جانبها وصفت صحيفة (وول ستريت جورنال) في افتتاحية لهيئة تحريرها موقف الرئيس الفرنسي من تايوان بأنّه “فشل”.