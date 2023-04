استقبال حافل في بيجين وغضب في واشنطن.. ترمب: ماكرون يتذلل للصين

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”التذلل” لنظيره الصيني شي جينبينغ بعد زيارته لبيجين، وقال في مقابلة مع محطة تلفزيونية “ماكرون-وهو صديق- يتذلل للصين”.

ويواجه ماكرون انتقادات حادة بعد تصريحات دعا فيها الاتحاد الأوربي إلى “ألا يكون تابعا” للولايات المتحدة أو الصين في مسألة تايوان”، بعد زيارته لآسيا.

واتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب- في مقابلة مع محطة فوكس نيوز، إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بإضعاف زعامة الولايات المتحدة بشكل كبير على الساحة الدولية، إلى درجة فقدانها دعم حلفائها التقليديين.

وقال “لدينا هذا العالم المجنون الذي ينفجر في كل مكان، والولايات المتحدة ليس لها رأي على الإطلاق، قلت لنفسي حسنًا! فرنسا ذاهبة إلى الصين الآن”.

وسعت إدارة بايدن يوم الاثنين إلى التخفيف من حدة الجدل مؤكدة أن الولايات المتحدة تربطها “علاقة ثنائية رائعة” مع فرنسا.

وفي مواجهة الاحتجاج دافع الإليزيه عن موقف الرئيس الفرنسي، مؤكدا أن أوربا “يجب أن تكون قادرة على إسماع صوتها الخاص”.

من جانبه أكّد البيت الأبيض، أنّ لديه “ملء الثقة” بالعلاقة “الممتازة” التي تربط بين واشنطن وباريس، رغم التصريحات التي أدلى بها ماكرون بشأن تايوان ولقيت ردود فعل غاضبة في الولايات المتحدة.

وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي “نحن مرتاحون ولدينا ملء الثقة في علاقتنا الثنائية الممتازة مع فرنسا، وفي العلاقة التي تربط الرئيس بايدن بالرئيس ماكرون”.

President Emmanuel Macron of France last week landed in China to a red-carpet reception and all the pomp of a state visit. But criticism was scathing among some allies, who saw him as cozying up to Beijing. The fallout has left him more isolated than ever. https://t.co/1tQQKD9MZw

— The New York Times (@nytimes) April 12, 2023