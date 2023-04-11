شاهد: أول تعليق للقارئ الجزائري وليد مهساس عن واقعة القطة

قال القارئ الجزائري وليد مهساس إن لقطة قفز القطة على كتفه وهو يقرأ في الصلاة وتلاطفه معها هي “لقطة عفوية”، مطالبا بعدم تحميلها أكثر مما ينبغي.

وأضاف الإمام الجزائري في مقطع فيديو بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن معاملته بلطف مع القطة جاء التزاما بقواعد الشريعة ولهدي النبي محمد، الذي أوصى بالرفق بالحيوان.

وتابع أنه لم يدلي بأي تصريحات لوسائل إعلامية، مضيفا أنه لا يعتزم التصريح لأنه يرى أن الواقعة لا يوجد بها ما يستدعي التسليط الإعلامي أو التصريح بشأنها، على حد وصفه.

وتبرأ الإمام الجزائري من الحسابات المنتشرة على وسائل التواصل وتنتحل اسمه وصفته، قائلا إنه ليس لديه سوى هذه الصفحة التي يبث عليها دروسه وصلاة التراويح.

وتداولت صفحات وحسابات عربية وأجنبية المقطع المصور بمسجد في ولاية برج بوعريريج بشرق الجزائر، عندما فاجأت قطة مهساس أثناء الصلاة بالقفز إلى صدره.

وكان تعامل إمام المسجد ملفتًا؛ إذ احتضن القطة بلطف وهو ماضٍ في قراءة القرآن الكريم أثناء إمامته لحشود المصلين التي كانت تملأ المسجد خلال صلاة التراويح.

لحظة تخطف الأنظار .. قطة تصعد على كتف الإمام والقارئ الجزائري وليد مهساس أثناء أداء صلاة التراويح

📍 الجزائر #رمضان_مباشر 🌙 | #الجزائر 🇩🇿 | #algeria pic.twitter.com/aACyjlNCDg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 5, 2023

وأظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا البث المباشر لنقل الصلاة من مسجد أبي بكر الصديق، كيف لاطف الشيخ مهساس القطة وساعدها على الصعود إلى كتفه.

وحظي المقطع باستحسان كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على تصرف الإمام، الذي عكس الرأفة والرحمة، وفق تعبيرهم، كما حقق المقطع مئات الملايين من المشاهدات على المنصات العربية والأجنبية.