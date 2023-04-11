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روبوت ينهار بعد ساعات طويلة من العمل.. وناشطون: ماذا عن البشر؟ (فيديو)

11/4/2023-|آخر تحديث: 11/4/202304:37 PM (مكة المكرمة)

تعثر روبوت (ديجيت) أثناء عمله في أحد المعارض وانهار بعد 20 ساعة من العمل مصطدما بالأرض، حتى بدا المشهد كأنه فقد الوعي.

وأظهر المقطع المصوّر الذي نال رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الذكاء الاصطناعي قد يستولي على وظائف البشر في المستقبل، لكنه سيواجه ضغطا قد ينهار أمامه وينهي عمره.

ووجد المدونون في المقطع فرصة لانتقاد ظروف العمل القاسية التي يتعرض لها البشر، معبّرين عن أنهم يتعرضون للأمر نفسه في بعض الأحيان.

وقال الناشط آلان موراي، إن “الروبوت يصبح مثل الإنسان في نهاية يوم العمل”.

واعتبر الدكتور محمد قاسم أن “لكل جواد كبوة، وكبوة هذا الروبوت سقوطه مرات قليلة جدا خلال 20 ساعة من العمل المتواصل”.

وسخر خالد أحمد في تغريدة قال فيها “الروبوت أغمي عليه أثناء عمله المتواصل دون أي راحة. أين حقوق الروبوتات؟”.

وفي لقاء سابق مع الدكتور طالب الأشقر، الباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والمتخصص في الذكاء الاصطناعي، سألت مذيعة الذكاء الاصطناعي في الجزيرة مباشر (نورا) عن أسباب تخوف البعض من الروبوتات، فقال طالب إن هناك الكثير من المخاطر التي يجب التنبه إليها عند التعامل مع الأنظمة والنماذج الحديثة من الذكاء الاصطناعي مثل “تشات جي بي تي”.

وأضاف أن قدرة هذه التكنولوجيا الحديثة على توليد بيانات وهمية، تبدو حقيقية إلى حد بعيد، ويمكن أن تضلل الكثير في ضوء صعوبة كشف هذا الأمر في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن هذه التكنولوجيا الحديثة يمكن أن تقضي على قيام البشر بالعديد من الوظائف، مما سيضر بالكثيرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي