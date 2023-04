روبوت ينهار بعد ساعات طويلة من العمل.. وناشطون: ماذا عن البشر؟ (فيديو)

تعثر روبوت (ديجيت) أثناء عمله في أحد المعارض وانهار بعد 20 ساعة من العمل مصطدما بالأرض، حتى بدا المشهد كأنه فقد الوعي.

وأظهر المقطع المصوّر الذي نال رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الذكاء الاصطناعي قد يستولي على وظائف البشر في المستقبل، لكنه سيواجه ضغطا قد ينهار أمامه وينهي عمره.

ووجد المدونون في المقطع فرصة لانتقاد ظروف العمل القاسية التي يتعرض لها البشر، معبّرين عن أنهم يتعرضون للأمر نفسه في بعض الأحيان.

وقال الناشط آلان موراي، إن “الروبوت يصبح مثل الإنسان في نهاية يوم العمل”.

Robot be just like human at the end of the work day.

— Allan Murray (@Allan_D_Murray) April 7, 2023