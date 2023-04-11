روبوت ينهار بعد ساعات طويلة من العمل.. وناشطون: ماذا عن البشر؟ (فيديو)

تعثر روبوت (ديجيت) أثناء عمله في أحد المعارض وانهار بعد 20 ساعة من العمل مصطدما بالأرض، حتى بدا المشهد كأنه فقد الوعي.

وأظهر المقطع المصوّر الذي نال رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الذكاء الاصطناعي قد يستولي على وظائف البشر في المستقبل، لكنه سيواجه ضغطا قد ينهار أمامه وينهي عمره.

ووجد المدونون في المقطع فرصة لانتقاد ظروف العمل القاسية التي يتعرض لها البشر، معبّرين عن أنهم يتعرضون للأمر نفسه في بعض الأحيان.

وقال الناشط آلان موراي، إن “الروبوت يصبح مثل الإنسان في نهاية يوم العمل”.

Robot be just like human at the end of the work day. — Allan Murray (@Allan_D_Murray) April 7, 2023

واعتبر الدكتور محمد قاسم أن “لكل جواد كبوة، وكبوة هذا الروبوت سقوطه مرات قليلة جدا خلال 20 ساعة من العمل المتواصل”.

لكل جواد كبوة، وكبوة هذا الروبوت سقوطه مرات قليلة جدا خلال 20 ساعة من العمل المتواصل. شركة Agility Robotics تصنع روبوتات تعمل في أماكن مخصصة لنقل البضائع من على أرفف. pic.twitter.com/NKVQpIpQ2e — Dr. Mohamed Qasem د. محمد قاسم (@mqasem) April 7, 2023

وسخر خالد أحمد في تغريدة قال فيها “الروبوت أغمي عليه أثناء عمله المتواصل دون أي راحة. أين حقوق الروبوتات؟”.

الروبوت اغمي عليه اثناء عمله المتواصل دون أي راحة.. أين حقوق الروبوتات؟ https://t.co/9YYm1AlYCV — Test (@KhaledAhmed_404) April 7, 2023

وفي لقاء سابق مع الدكتور طالب الأشقر، الباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والمتخصص في الذكاء الاصطناعي، سألت مذيعة الذكاء الاصطناعي في الجزيرة مباشر (نورا) عن أسباب تخوف البعض من الروبوتات، فقال طالب إن هناك الكثير من المخاطر التي يجب التنبه إليها عند التعامل مع الأنظمة والنماذج الحديثة من الذكاء الاصطناعي مثل “تشات جي بي تي”.

لأول مرة: مذيعة ذكاء اصطناعي تحاور الدكتور طالب الأشقر الباحث في معهد ماساتــشـوسـتـس للتكنولوجيا.. انتظرونا 11.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة pic.twitter.com/2wuj0TMtoQ — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 10, 2023

وأضاف أن قدرة هذه التكنولوجيا الحديثة على توليد بيانات وهمية، تبدو حقيقية إلى حد بعيد، ويمكن أن تضلل الكثير في ضوء صعوبة كشف هذا الأمر في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن هذه التكنولوجيا الحديثة يمكن أن تقضي على قيام البشر بالعديد من الوظائف، مما سيضر بالكثيرين.