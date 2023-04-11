خلال مؤتمر جماهيري.. أردوغان يستعرض أهم ملامح برنامجه الانتخابي (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حزبه “العدالة والتنمية” سيعمل على رفع حجم التجارة الخارجية للبلاد إلى تريليون دولار، وجذب 90 مليون سائح.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، في العاصمة أنقرة، خلال الاجتماع التعريفي بالبيان الانتخابي والمرشحين البرلمانيين للحزب الحاكم.

وأضاف أردوغان أمام حشد في أحد ملاعب أنقرة: “سنعزز الاستثمارات السياحية لتحقيق هدف 90 مليون سائح وإيرادات بقيمة 100 مليار دولار سنويا (من القطاع ذاته)”، مؤكدا أن هدف حكومته يتمثل في رفع حجم التجارة الخارجية إلى تريليون دولار، وذلك بالتركيز على الإنتاج والاستثمار والتصدير.

وتابع: “بمعدل نمو سنوي 5.5% سنزيد دخلنا القومي خلال الفترة المقبلة إلى 1.5 تريليون دولار، ثم إلى تريليوني دولار، وهو هدفنا الرئيسي”.

وأشار أردوغان إلى أنه ‏سيتم إعفاء الطلاب الجامعيين من ضريبة هاتف وحاسوب لمرة واحدة فقط، كما سيُمنحون 10 غيغابايت مجانا كل شهر، مضيفا أنه سيتم منح قرض بقيمة 150 ألف ليرة تركية للشبان المقبلين على الزواج بدون فوائد على أن تُسدد الأقساط بعد سنتين.

وتتجه تركيا إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 14 مايو/أيار المقبل، وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى وجود سباق متقارب بين أردوغان وزعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

وأوضح الرئيس التركي أنه بفضل معدلات النمو ستوفر الحكومة 6 ملايين وظيفة جديدة في 5 سنوات، وستخفض معدل البطالة إلى حدود 7%، مردفا: “سنرفع نصيب الفرد من الدخل القومي في الفترة المقبلة إلى 16 ألف دولار سنويا ثم إلى مستويات أعلى”.

واستطرد: “سنُخرج بلدنا من مشكلة التضخم عبر خفضه مجددا إلى خانة الآحاد”، مشددا على أن حكومته ستضمن استمرار استقرار تركيا وبقاءها جزيرة للسلام والأمن في وقت يواجه العالم والمنطقة تحديات متفاقمة.

وأضاف: “سننشئ بنك الأسرة والشباب من عائدات الغاز الطبيعي والنفط اللذين تنتجهما بلادنا”. كما لفت إلى عزم الحكومة إنشاء خط قطار فائق السرعة بين العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول. وتابع: “سنعيد هيكلة النظام الرئاسي وفق الاحتياجات المتغيرة بما يجعله أكثر إسهاما في أهداف قرن تركيا”.

وأطلق حزب العدالة والتنمية حملته رسميا، اليوم الثلاثاء، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا في 14 من مايو المقبل.

وفي حال لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، فستُجرى جولة إعادة بعد أسبوعين في 28 مايو.

ويحق التصويت لنحو 60.9 مليون شخص داخل تركيا، بالإضافة إلى 3.3 ملايين في الخارج. وسيتمكن المواطنون الأتراك المقيمون في الخارج من الإدلاء بأصواتهم في 27 من أبريل/نيسان الجاري.