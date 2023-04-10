مقتل الإسرائيلية الثالثة متأثرة بإصابتها في هجوم الأغوار

أعلنت هيئة البث العبرية الرسمية، الاثنين، مقتل الإسرائيلية الثالثة التي أصيبت بجروح في هجوم وقع بمنطقة الأغوار في الضفة الغربية المحتلة يوم الجمعة الماضي.

والجمعة، أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارة في إحدى المستوطنات شمالي الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل شقيقتين وإصابة الأم بجروح خطيرة.

وقال جيش الاحتلال في بيان حينها إن الهجوم وإطلاق النار استهدفا السيارة عند مفترق الحمرا في منطقة الأغوار، وإنه يُجري عمليات تفتيش للبحث عن المنفذ.

وقال مستشفى هداسا عين كارم في بيان اليوم الاثنين “يحزننا أن نعلن وفاة لوسي ضحية الهجوم المميت في غور الأردن يوم الجمعة الماضي”.

وأضاف البيان “للأسف، رغم الجهود وبسبب الطبيعة الحرجة لإصابتها، اضطر الفريق إلى إعلان وفاتها”.

وشُيعت الشقيقتان في مستوطنة كفار عتصيون، أمس الأحد.

والجمعة أيضا، قُتل سائح إيطالي في واقعة دهس عند الواجهة البحرية في تل أبيب الساحلية.

وصعّد الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاته ضد الفلسطينيين خلال الأشهر القليلة الماضية.

📹 *فيديو|* مشاهد جديدة لمقتل مستوطنتين اثنتين وإصابة ثالثة بجراح بالغة الخطورة بعملية إطلاق نار في الأغوار بأريحا pic.twitter.com/c46pZxy8Jv — وكالة صفا (@SafaPs) April 7, 2023

ومنذ بداية يناير/كانون الثاني، أدى التصعيد إلى استشهاد 94 فلسطينيا على الأقل، ومقتل 19 إسرائيليا، استنادا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وتُعَد جميع المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي، ويعيش حاليا أكثر من 470 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية.