قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية كنتاكي الأمريكية (فيديو)

قالت الشرطة الأمريكية إن 5 أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب 6 آخرون بعدما أطلق مسلّح النار، صباح الاثنين، في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية.

ونشرت الشرطة عبر حسابها على تويتر تحذيرا لسكان المنطقة بوجود مسلح نشط في وسط المدينة، داعية إياهم إلى البقاء بعيدا، ثم عادت بعدها بساعة لتؤكد “تحييدها” لمطلق النار.

من جهتها، قالت وسائل إعلام محلية إن وحدات من الشرطة انتشرت بكثافة في المنطقة.

Here’s what we know so far:

Calls came in for an active aggressor around 830 this morning in the 300 block E Main at the Old National Bank — LMPD (@LMPD) April 10, 2023

وقالت الشرطة إنها تلقت اتصالا هاتفيا في الساعة 08:30 صباحا بالتوقيت المحلي عن وجود اعتداء جار في وسط المدينة.

وأضافت أن أفرادها وصلوا إلى الموقع في غضون دقائق، وأن مطلق الرصاص لقي حتفه.

وذكرت الشرطة أن 5 أشخاص قُتلوا، وجرى نقل 6 مصابين على الأقل إلى المستشفى، بينهم شرطي.

ولم تورد الشرطة أي تفاصيل عن أسباب الهجوم أو دوافعه.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شهود عيان قولهم إن الهجوم وقع داخل مصرف.