قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية كنتاكي الأمريكية (فيديو)

قالت الشرطة الأمريكية إن 5 أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب 6 آخرون بعدما أطلق مسلّح النار، صباح الاثنين، في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية.

ونشرت الشرطة عبر حسابها على تويتر تحذيرا لسكان المنطقة بوجود مسلح نشط في وسط المدينة، داعية إياهم إلى البقاء بعيدا، ثم عادت بعدها بساعة لتؤكد “تحييدها” لمطلق النار.

من جهتها، قالت وسائل إعلام محلية إن وحدات من الشرطة انتشرت بكثافة في المنطقة.

Here’s what we know so far:

Calls came in for an active aggressor around 830 this morning in the 300 block E Main at the Old National Bank

— LMPD (@LMPD) April 10, 2023