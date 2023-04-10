روسيا وأوكرانيا تتبادلان 206 من أسرى الحرب (فيديو)

قالت روسيا وأوكرانيا إنهما أجرتا عملية تبادل كبيرة للأسرى، اليوم الاثنين، بإطلاق سراح 106 أسرى حرب روس مقابل 100 أوكراني.

وفي تدوينة على تلغرام، قال أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني إن الأوكرانيين المفرَج عنهم من بينهم مدافعون عن مدينة ماريوبول ومصنع آزوفستال للصلب اللذين استولت عليهما روسيا في الأشهر الأولى من الحرب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن سجناءها أُطلق سراحهم بعد عملية مفاوضات.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تمّت إعادة 106 من جنودها، كانوا معرّضين “لخطر الموت” أثناء احتجازهم.

وبحسب الوزارة، سيتمّ نقل الجنود إلى موسكو لتلقّي علاج طبي ومساعدة نفسية.

من جانبه، أعلن رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك عبر تلغرام أن 100 أسير عادوا إلى أوكرانيا بفضل عملية التبادل.

وقال يرماك “استعدنا 100 من رجالنا من الجنود والبحارة وحرس الحدود وأفراد في الحرس الوطني”، واصفًا عملية التبادل بـ”الصعبة”.

وأضاف “بعضهم أصيبوا بجروح خطرة، ويعانون أمراضًا. سنقوم بكل ما يلزم لضمان تلقّي كل منهم المساعدة اللازمة”.

ويعود آخر تبادل للأسرى بين كييف وموسكو إلى 7 مارس/آذار الماضي، وتمّ يومها تبادل 130 أسيرًا أوكرانيًّا بـ90 أسيرًا روسيًّا.