بعمر 4 سنوات.. راقص مولوية سوري يبهر الجمهور في رمضان (فيديو)

أنس الخراط، طفل سوري في الرابعة من عمره، أحد أصغر راقصي المولوية الصوفية (الدوران أو التنورة) في بلاده.

وخلال شهر رمضان، يقدّم أنس عروضًا مع والده وأعمامه وأقربائه أمام جمهور يستمتع بمشاهدته في أثناء تناول وجبات الإفطار والسحور.

ويرتدي أنس الزي المخصص لراقص التنورة، ويبدأ في الدوران حول نفسه بقدم ثابتة وحركات صوفية متقنة على أنغام موسيقى المولوية الصوفية المميزة.

وعندما كان أنس رضيعًا، كان يشاهد أداء والده وأعمامه، وحين بدأ أولى خطواته كان يقلد والده. وكان والده (مؤيد) يحمله ويدور به إلى أن اعتاد على الدوران، وبدأ يحفظ توازنه.

ويوضح مؤيد الذي لديه أربعة أطفال (ولدان وبنتان) أنه يعتزم تعليم أولاده رقصة التنورة من أجل الحفاظ على هذه المهنة وذلك التراث في العائلة.

ورقصة الدراويش التي يؤديها المولوية لها نظام خاص بها، وحركات محددة يقوم بها الراقصون داخل القاعة، وتبدأ الرقصة بالدوران ثلاث مرات حول محيط قاعة الذكر، يصحبهم خلالها صوت الدف والناي، وتسمى هذه الدورة دورة سلطان ولد بن جلال الدين الرومي، ويرتبط دوران المولوية في القاعة بمنظومة دوران الكون، فالأرض تدور حول نفسها، وتدور حول الشمس، والمسلمون يطوفون حول الكعبة.