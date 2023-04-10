حميدتي: حوادث مقتل ضباط بالجيش والدعم السريع فوضى تستوجب الحسم (فيديو)

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد حمدان (حميدتي) إن حوادث مقتل عدد من العسكريين أخيرا بإقليم دارفور، دليل على الفوضى التي تستوجب الحسم من الأجهزة المختصة التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها.

وأقر حميدتي، خلال حديثه في مجلس عزاء العقيد بالجيش عبد العظيم عيسى الذي قُتل خلال الأيام الماضية بولاية جنوب دارفور غربي السودان، بتقصير الدولة في أداء واجبها تجاه الشعب، مشيرا إلى أنه نبّه اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع في اجتماع سابق بوجود مؤشرات واضحة حول بعض مظاهر الفوضى، وأنه وجّه بضرورة حسمها حتى لا تتفشى في البلاد.

وشهدت مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور، الأسبوع الماضي، مقتل العقيد عبد العظيم عيسى بأيدي مسلحين مجهولين حاولوا نهب سيارة عسكرية كانت تُقله، ولم تتمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليهم حتى الآن.

كما قُتل ضابط برتبة مقدم في الجيش يدعى أحمد محمد علي بخيت، رئيس شعبة العمليات بالفرقة 21 في زالنجي حاضرة ولاية وسط دارفور، ونُهبت مركبته بأيدي 3 مسلحين مجهولين أطلقوا عليه وابلا من الرصاص وسط أحد أسواق المدينة قبل أن يفروا إلى جهة غير معلومة.

وقُتل نقيب في قوات الدعم السريع وأصيب 3 من جنوده، نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن أطلق عليه مسلحون النار شرقي مدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور.

وفي حادث آخر، قُتل 4 أفراد من قوات الشرطة وأصيب 4 آخرون أحدهما ضابط، الثلاثاء الماضي، في اشتباك مع عصابة مسلحة تقوم بنهب السيارات في الطريق الرابط بين ولايتي وسط وغرب دارفور.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني أن الأجهزة الأمنية ستقوم بواجبها لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.