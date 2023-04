مسيرة هندوسية تشعل اضطرابات طائفية شرقي الهند واعتداءات على مساجد ومنازل مسلمين (فيديو)

أثيرت حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي الهندية، خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب تداول فيديوهات وثقت أعمال عنف قامت بها جماعات هندوسية متطرفة ضد المسلمين في عدد من قرى منطقة ساسارام بولاية بيهار شرقي الهند.

ووقعت الأحداث، أمس الجمعة، أثناء مرور “موكب رام نافامي” وهو مسيرة دينية هندوسية، إذ أظهرت المشاهد المتداولة جوانب مختلفة لمظاهر الاعتداء والعنصرية التي طالت السكان المسلمين في القرى التي مرت بها المسيرة.

كما كشفت الفيديوهات إقدام عدد من القوميين الهندوس بلباسهم البرتقالي وهم يدخلون باحة مسجد “موراربور”، ويرشقون المصلين بالحجارة، ورفع بعضهم شعارات تطالب بطرد المسلمين من الهند.

وذكرت مصادر صحفية أن أحداث العنف اندلعت في مناطق متفرقة من منطقة ساسارام أثناء وقت الإفطار، وأن المتطرفين الهندوس أقدموا على إضرام النار في مسجد المدينة، كما تعرضت متاجر ومنازل وسيارات ومقابر إسلامية للحرق، حسب شهادات السكان المحليين.

وعبّر رئيس وزراء ولاية بيهار، نيتيش كومار، عن استيائه في حديثه للإعلام قائلًا “لا بد من وجود طرف مذنب في الحادثة، لأن أعمال العنف لا تندلع وحدها” على حد وصفه.

وأضاف كومار أن الشرطة تحقق في الأمر وتبحث عن المتورطين في الواقعة، بعد تطبيق قانون (144) لمنع انتشار أعمال العنف، الذي يتضمن تقييد الحركة وحظر التجوال في منطقة ساسارام، فضلًا عن قطع الإنترنت.

In Khargone, Madhya Pradesh, despite last year violence episodes an attempt was made to give a communal colour to the atmosphere. Hindutva goons replaced the green flag with a saffron flag during the procession of Ramnavami at Hazrat Kale Khan's dargah.+ pic.twitter.com/tN7CBXE68P — Meer Faisal (@meerfaisal01) March 31, 2023

واستنكر عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الحادثة، إذ هاجم الناشط تانفير أنصاري حاكم الولاية ونائبه، بالقول “نيتيش كومار وتيجاشوي ياداف قدّما هدية رمضان إلى الناخبين المسلمين خلال (موكب رام نافامي) بعد أن أحرقت حشود هندوسية مسجدين في حضور الشرطة، فضلًا عن نهب سيارات ومحال تجارية تابعة للمسلمين”.

Nitish Kumar and Tejashwi Yadav gov’s #Ramadan Gift for Muslim voters during Ramnavmi. 2 Mosques torched by Hindu mob in Bihar Sharif in presence of Police and Several Mosques attacked.

Vehicles and Shops belonging to Muslim looted and ransacked.

Police arrest Muslims.#RiotFest https://t.co/3mHVILRtvI pic.twitter.com/ihfnGMzdyC — Tanvir (@Tanvir_Ansari) March 31, 2023

There is a procession taken out on the day of Ram Navami in Kharkhauda, Sonipat. But as soon as this procession reached near a mosque, the people involved in the procession entered the mosque, hoisted the saffron flag over the mosque, and instigated the people who came there to… pic.twitter.com/yyLjMwUrWD — Meer Faisal (@meerfaisal01) March 31, 2023

ووصف الناشط عارف أيوب الواقعة بأنها “ممارسات إبادة عرقية ضد المسلمين”، مضيفًا “يحدث ما كنا نخشاه دائمًا، وبالنسبة لدولة بحجم الهند، لن يحدث ذلك دفعة واحدة في جميع الأماكن، بل إنه سيحدث كل يوم، وفي أجزاء مختلفة من البلاد بتواطؤ ولامبالاة حكومية”.

THIS IS GENOCIDE.

It is happening as long feared. For a country of India’s size, it will not happen all at once at all places. It is happening everyday. It is happening in different parts of the country. It is happening with administrative connivance and administrative apathy. https://t.co/4UlRtvD1zL — Arif Ayyub (@arifayyub) March 31, 2023

وتشهد الهند، منذ أكثر من عامين، حملات اضطهاد واسعة وأعمال عنف ضد المسلمين، تقف وراءها مليشيات هندوسية متطرفة تتبع عقيدة (هندوتفا) العنصرية.

وقالت منظمات حقوقية هندية إن هذه العقيدة، التي تعتنقها قيادة البلاد المتمثلة في حزب “بهاراتيا جاناتا”، تهدف إلى تمييز الهندوس عن بقية الأقليات في الهند.