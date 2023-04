“كذبة أبريل”.. تنديد بتولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي

رأت أوكرانيا أن تولي روسيا، اليوم السبت، رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر أبريل/نيسان يُمثل “صفعة في وجه المجتمع الدولي”، بينما وصفت دول غربية الأمر بأنه “كذبة أبريل”.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن “رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي صفعة في وجه المجتمع الدولي”.

ودعا كوليبا عبر تويتر الأعضاء الحاليين للمجلس إلى “التصدي لأي محاولة روسية لإساءة استخدام هذه الرئاسة”.

Russian UNSC presidency is a slap in the face to the international community. I urge the current UNSC members to thwart any Russian attempts to abuse its presidency. I also remind that Russia is an outlaw on the UNSC: https://t.co/rZVC1pV0MY #BadRussianJoke #InsecurityCouncil

وكان كوليبا قد وصف، الخميس، رئاسة روسيا للمجلس بأنها “مزحة سيئة”، قائلا: “روسيا اغتصبت مقعدها وهي تشن حربا استعمارية، ورئيسها مجرم حرب مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة خطف أطفال”.

Russian presidency in the UNSC is a stark reminder that something is wrong with the way international security architecture is functioning. A state that systemically ruins international peace and security will be presiding over the body tasked with maintaining them @United24media pic.twitter.com/7x4qPttzI3

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 31, 2023