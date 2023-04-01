صحفي فرنسي يكشف تعامل اتحاد الكرة في بلاده مع اللاعبين المسلمين (فيديو)

كشف صحفي استقصائي فرنسي كيف يتعامل اتحاد كرة القدم في بلاده مع لاعبي المنتخب المسلمين الذين يصومون في رمضان.

وأفاد رومان مولينا بأن الاتحاد يتعامل مع لاعبيه المسلمين في رمضان بمنطق “هل تصوم رمضان؟ الأمر سهل لن يتم استدعاؤك للمنتخب”.

وقال مولينا إن الاتحاد استعان بشخص مسلم من الأمن، لكنه لا يصوم رمضان من أجل ممارسة الضغط على اللاعبين.

وأكد الصحفي أن تصريحات مدرب المنتخب ديدييه ديشامب عن ضرورة تأجيل اللاعبين المسلمين صيامهم “تخفي وراءها ضغوطا وابتزازا يمارسَان عليهم”.

وأوضح أن الأكثر تعرضا للابتزاز هم لاعبو المنتخب الأولمبي ومنتخب أقل من 18 سنة، مؤكدا أن لا أحد يصوم داخل مركز كليرفونتين الخاص بتحضير المنتخبات الفرنسية على جميع المستويات.

ممنوع الإفطار في الملعب بقرار اتحاد الكرة الفرنسي!#هاشتاج pic.twitter.com/EJPGwnyq17 — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 31, 2023

وقال مولينا في تغريدة إن الاتحاد عند بحثه عن لاعبين تحت سن 16 و19 سنة لتمثيل فرنسا، يُجري مكالمات هاتفية يتأكد من خلالها أن اللاعبين الذين جرى اختيارهم لا يمارسون شعائر دينية في رمضان،

وأضاف الصحفي الفرنسي أن هذا التصرف سيجعل العديد من الشباب يتوقفون عن اللعب باسم فرنسا، وأن الجزائر على وجه الخصوص (بحكم أنها من أكثر الجاليات المسلمة في فرنسا) قد تسترجع لاعبين لحمل قميص بلدهم.

ورأى مغردون أن المعلومات التي كشفها مولينا تُعَد “منعرجا خطيرا وعارا سيلحق بمسؤولي اتحاد الكرة في فرنسا”.

وقال حساب يحمل اسم سفيان: “اتحاد العار، إذا تحدّث مبابي عن الموضوع سيغلقون جميعا أفواههم”، وأضاف آخر: “عار على هذا الاتحاد، عليك أن تتوقف عن اللعب من أجل هذا البلد الذي يحتقرنا، والعب لبلدك الأصلي”.

وغرد ناشط عبر حساب يحمل اسم حازم: “لا تزال فرنسا التي استعمرت العديد من الأراضي الإسلامية، والتي تضم أكبر جالية مسلمة في أوربا، تتصرف بجهل وازدراء تجاه سكانها المسلمين”.

لاعبون في منتخب #فرنسا 🇫🇷 لم يلتزموا بتوصيات المدرب بشأن إفطار رمضان #رمضان_مباشر 🌙 pic.twitter.com/c9CUApsKUm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 27, 2023

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية كشفت أن لاعبَين مسلمَين في المنتخب الفرنسي لم يلتزما بتوصيات مدربهما بتأجيل الصيام 5 أيام حتى الانتهاء من مباراتي المنتخب أمام هولندا وأيرلندا.

وقالت الصحيفة إن نجمي وسط المنتخب نغولو كانتي وديدييه دروغبا لم يلتزما بتعليمات ديشامب، وأصرا على الصيام رغم ما أثاره هذا القرار من جدل داخل الفريق.

Les joueurs musulmans de l’équipe de France, peu nombreux et n’ayant pas un poids important comme Kanté ou Pogba pour imposer une décision, devraient décaler leurs premiers jours du jeûne du Ramadan. Ceci fait suite à une recommandation du staff des Bleus. (@lequipe) pic.twitter.com/SbyZ9D1V3C — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 23, 2023

وأشارت الصحيفة إلى قرار الدوري الإنجليزي الذي سمح للحكام بإيقاف المباريات حتى يتمكن اللاعبون الصائمون من الإفطار، مؤكدة أنه لا توجد إجراءات مماثلة في فرنسا، لأن أي فريق فرنسي لم يطلب إجراءات استثنائية مماثلة خاصة بشهر رمضان.

وقالت الصحيفة إنه خلال بطولة الأمم الأوربية عام 2016، فرض اللاعبان الفرنسيان المسلمان رغبتهما في الصيام رغم دعوات الجهاز الفني، وأصر كانتي وبوغبا على رأيهما.

ووفقا للصحيفة الفرنسية، طلب الجهاز الفني للمنتخب من اللاعبين المسلمين تأجيل صيامهم خوفا من انخفاض أدائهم، كما أوصى مسؤولو الاختبارات البدنية لاعبيهم بعدم الصيام طوال فترة تجمّع الفريق.

وقال صحفي رياضي فرنسي من فوت ميركاتو “إن رمضان لم يمنعهما من تقديم عروض ممتازة وتحقيق نتائج جيدة للمنتخب الفرنسي”.

وتؤكد وسائل إعلام في فرنسا أن “ثقل هذين اللاعبين في فرض مثل هذا القرار يرجع إلى ما يقدمانه من أداء بدني جيد على مستوى وسط ميدان الفريق الفرنسي، وقدرتهما على تحقيق نتائج أفضل رغم الصوم”.