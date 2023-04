خطوا على جدرانه شعارات كراهية.. اعتداء على مسجد في تورنتو الكندية يثير استنكارا رسميا (فيديو)

أقدم مجهولون على تدنيس جدران مسجد بولاية تورنتو الكندية بشعارات معادية للإسلام فجر الخميس الماضي، الأمر الذي أثار استنكارا رسميا ومطالبات بمحاسبة المتورطين، لا سيما أنه تزامن مع شهر رمضان المبارك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقاطع فيديو توثق الشعارات المناهضة للإسلام، التي خُطت على جدران مسجد ومركز “توفيق” الإسلامي شمالي منطقة يورك في الولاية.

We are aware of the disgusting and disturbing #Islamophobic vandalism that occurred at Towfiq Islamic Centre this week in the GTA. We are in touch with the masjid and will have more to say shortly. pic.twitter.com/xyapRJBDpb — NCCM (@nccm) March 31, 2023

وصرحت شرطة تورنتو بأنها تحقق في احتمالية أن تكون تلك الشعارات قد خُطت “بدافع الكراهية”، مؤكدة أن وحدة جرائم الكراهية في الشرطة تشارك في عمليات التحقيق.

وقال النقيب في شرطة تورنتو مايرون ديمكيو “ملتزمون بالتحقيق في كل جريمة كراهية محتملة، ونشجع على إبلاغ الشرطة بأي عمل بغيض مشتبه فيه”.

We’re investigating possible hate-motivated graffiti at the Towfiq Islamic Centre. @TPS12Div & our Hate Crimes Unit are engaged & reviewing the incident. We’re committed to investigating every potential hate crime & encourage the reporting of any suspected hateful act to police. — Chief Myron Demkiw (@TPSMyronDemkiw) March 31, 2023

وفي تصريح لوسائل إعلام كندية، قال القائمون على المركز الإسلامي إنهم طوال السنوات السابقة لم يشهدوا أي اعتداء ضدهم، إلا أن الاعتداء الأخير أشعرهم بالخوف نظرًا لجرائم سابقة في كندا استُهدف فيها المسلمون بدافع الكراهية.

وقال عبد القادر ناجي من مركز “توفيق” الإسلامي في حديثه مع قناة “سي تي في نيوز تورنتو” إنه يدعو الفاعلين إلى زيارة المسجد والحديث معهم، لأن ذلك سيسهم في معرفتهم بشكل حقيقي، والتعرف على ما يقدمونه ويزيل الكراهية ضدهم.

وعبّرت نائبة عمدة تورنتو، جينيفر مكلفي، عن استيائها من شعارات الكراهية، مؤكدة وقوفها إلى جانب المجتمع المسلم في تورنتو ضد أي شكل من أشكال الإسلاموفوبيا، وأنها لن تتسامح مع أعمال الكراهية ضدهم.

وكتبت مكلفي على تويتر: “أنا منزعجة للغاية من هذا العمل التخريبي في منتصف شهر رمضان المبارك. المساجد مكان سلام حيث يجب أن يكون الناس قادرين على التجمع لممارسة دينهم دون خوف”.

وأضافت: “نريد أن يتمكن جميع السكان من الاحتفال بإيمانهم بسلام في مدينتنا”.

I understand @TorontoPolice are investigating possible hate-motivated graffiti at the Towfiq Islamic Centre in the Weston Road community.



I'm extremely troubled by this act of vandalism in the midst of the holy month of Ramadan. — Jennifer McKelvie (@McKelvieTO) March 31, 2023

I strongly denounce the hateful vandalism against Towfiq Islamic Centre. Islamophobia has no place in our society and I stand with Toronto's Muslim community. — Josh Matlow (@JoshMatlow) March 31, 2023

من جانبها، قالت عضوة مجلس الشيوخ الكندي سلمى عطا الله جان “لقد تم تشويه مركز توفيق الإسلامي في تورنتو برسائل كراهية الليلة الماضية، وأنا قلقة من العدد المتزايد للأعمال المعادية للإسلام التي حدثت مؤخرًا في كندا. لا مكان لهذه الكراهية في بلدنا”.

The Towfiq Islamic Centre in Toronto was defaced by hateful messages last night and I am worried about the growing number of Islamophobic acts that have taken place recently in Canada. Such hate has no place in our country. #Islamophobia https://t.co/XrCTo0GhjT — Senator Salma Ataullahjan (@SenatorSalma) March 31, 2023

This is such a thoughtful response to such a disturbing act of Islamophobia. We need to reach out to each other. Learn from each other. Understand one another. That is how we can end such hateful acts. Let's stand with the Towfiq Islamic Centre. https://t.co/DnntyflPA7 — Salma Zahid (@SalmaZahid15) March 31, 2023

بدوره، زار وزير الإسكان والتنوع والاندماج الكندي، أحمد حسين، مركز ومسجد “التوفيق” أمس الجمعة، وغرد على حسابه في تويتر “لا مكان للإسلاموفوبيا والكراهية في كندا. هذا المساء، أثناء زيارتي مركز توفيق الإسلامي في يورك، شعرت بالانزعاج عندما علمت أن المسجد قد تعرّض للتخريب بكتابات بغيضة على الجدران. لن نصمت عن الكراهية، وسنواصل الوقوف ضدها”.

Islamophobia & hatred have no place in Canada. This evening while visiting Towfiq Islamic Centre in #YSW, I was disturbed to learn the mosque had been vandalized with hateful graffiti. We will not be silent to hatred & we will continue to stand against it. pic.twitter.com/spnZHQtba0 — Ahmed Hussen (@HonAhmedHussen) March 31, 2023

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد عيّن، في يناير/كانون الثاني الماضي، الصحفية والناشطة أميرة الغوابي أول “ممثلة خاصة معنية بمكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية المنهجية والتمييز العنصري وعدم التسامح الديني”.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، استهدفت سلسلة هجمات دامية مسلمي كندا. ففي يونيو/حزيران 2021، قُتل 4 أفراد من أسرة مسلمة عندما دهسهم شخص بشاحنته في أونتاريو.

وقبل 4 سنوات من ذلك، قُتل 6 مسلمين وأصيب 5 بجروح في اعتداء على مسجد بمدينة كيبيك.