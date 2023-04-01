جرحى بينهم حالة خطرة إثر خروج قطارين عن مسارهما في سويسرا (فيديو)

أصيب أكثر من 15 شخصًا -إصابة واحد منهم على الأقلّ بالغة- إثر خروج قطارين إقليميين عن الخط شمال العاصمة السويسرية بيرن في حادثين منفصلين وقعا على بُعد عشرات الكيلومترات الواحد من الآخر.

وقالت المتحدّثة باسم الشرطة، إن القطار الأول خرج عن مساره حوالي الساعة 16.30 (14.30 بتوقيت غرينتش) بين لوشارتز وبيال، والثاني بعد نحو 20 دقيقة من ذلك في ضواحي بورن زوم هوف.

من جانبها قالت المتحدثة باسم شرطة كانتون برن، إن 9 بالغين و3 أطفال أصيبوا بجروح في بلدة بورن زوم هوف التي تبعد نحو عشرين كيلومترًا شمال العاصمة، وقالت الشرطة عبر تويتر قبيل ذلك إن شخصًا أصيب بجروح بالغة.

وأظهرت صور بثّها التلفزيون عربات قطار انقلبت على جانبها الأيسر، في حين لم يتّضح على الفور عدد الركاب الذين كانوا يستقلّون القطارين، كما لم تحدد الشرطة إلى الآن أسباب الحادثين المتتاليين.

رياح عاتية

ورجّحت الشركة المشغلة أن تكون الرياح العاتية التي ضربت سويسرا يوم الجمعة سببًا في الحادث، في حين كشفت هيئة الأرصاد الجوية السويسرية أنه حين خرج القطار عن السكّة، سجّلت محطة لقياس سرعة الرياح في بلدة قريبة عاصفة بلغت سرعتها 136 كيلومترًا/ساعة.

وتسبّب منخفض جوي في جنوب انجلترا يوم الجمعة بهبوب رياح عاتية على قسم من أوربا يشمل سويسرا، بحسب هيئة الأرصاد الجوية السويسرية.

وترافقت الرياح الأشد مع أمطار غزيرة وعواصف، وحذّرت الأرصاد الجوّية صباحًا من رياح تراوح سرعتها بين 80 و110 كيلومترًا في الساعة.

وأوضحت المتحدّثة باسم الشرطة أنّه في الحادث الأول “انقلب الجزء الخلفي من القطار على جانبه الأيمن” ووقع الحادث على الخط الموازي لبحيرة بيين.

المناظر في جبال الألب

وتشتهر سويسرا بامتداد شبكة السكك الحديد وبسرعة النقل عبرها، ويزور سياح كثر من أنحاء العالم البلد لركوب خطوط معيّنة تعبر مناظر طبيعية استثنائية في جبال الألب ومن أجل تسلّق التلال الشديدة الانحدار.

ورغم أن حوادث القطارات ليست نادرة في سويسرا، إلا أنّها عمومًا لا توقع عدداً كبيراً من الضحايا، ففي عام 2021، قضى نحو 8 أشخاص (دون حساب حالات الانتحار) وأصيب 47 بجروح خطرة في حوادث القطارات، وفق أرقام المكتب الفدرالي للإحصاء.

وقال مكتب الإحصاء إنه “بشكل عام، انخفض عدد ضحايا حوادث السكك الحديد بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة -رغم زيادة خدمات النقل”.

ووقعت الكارثة الأكثر دموية في تاريخ السكك الحديد السويسرية في 14يونيو/ حزيران عام 1891، عندما انهار جسر لسكك حديد تحت وطأة قطار مزدحم آت من بازل، وأدّى الحادث الى مصرع 73 شخصاً وإصابة أكثر من 150 بجروح.

وفي 12 سبتمبر/ أيلول عام 1982، اصطدم قطار بحافلة ركاب كانت تعبر على تقاطع سكة حديد تعطّل حاجزه قرب زيورخ، حيث لقي 39 شخصًا مصرعهم في هذا التصادم ونجا اثنان فقط من ركاب الحافلة.