مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: نستهدف معاقبة إسرائيل ومحاكمتها دوليا وهذه أبرز المكاسب التي تحققت مؤخرا (فيديو)

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن وظيفته تتمثل في “محاصرة إسرائيل وكشف جرائمها في المحافل الدولية”.

وأضاف منصور في لقاء مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أنه منذ أن تولى هذه المهمة عام 2005، تم تحقيق مكتسبات متعلقة بالتعريف والدفاع عن الحقوق الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، إلى جانب حق العودة للاجئين، مشددا على أن هذه المكتسبات لم “تكن مِنَّة من أحد وإنما حصيلة عمل دبلوماسي متوصل”.

رياض منصور للجزيرة مباشر: دول العالم أدانت بشدة اعتداءات المستوطنين الهمجية في حوارة ضد الفلسطينيين وهو خطوة في الاتجاه الصحيح #المسائية #فلسطين pic.twitter.com/sfZ9VC14rq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 8, 2023

وتابع قائلا “تمكننا في 3 أشهر فقط من عقد 3 جلسات على مستوى الأمم المتحدة لإدانة حالة التصعيد الإسرائيلية، وهذا مكسب مهم يساعدنا على إدانة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بما في ذلك جريمة حوارة وجنين الأخيرتين.

وأوضح منصور أن مجموع المكتسبات التي تم تحقيقها حتى الآن تمثل مكسبا للشعب الفلسطيني، مضيفاؤ “ورغم أنها لا تحل المشكلة لكنها تظل سندا إضافيا للعمل السياسي”.

وقال إن رهان العمل الدبلوماسي الفلسطيني اليوم هو الانتقال بالتضامن الدولي مع القضية الفلسطينية “من الإطار النظري إلى إطار عملي يتم تتويجه بمساءلة إسرائيل ومحاسبتها حتى تتوقف عن هذه الجرائم”.

وشدد الدبلوماسي الفلسطيني على أن تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل لا يساعد كثيرا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

رياض منصور مندوب #فلسطين لدى #الأمم_المتحدة للجزيرة مباشر: تطبيع دول عربية مع إسرائيل لا يساعدنا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني#المسائية #فلسطين pic.twitter.com/tF1UCMG00N — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 8, 2023

وقال “غاية العمل الدبلوماسي الفلسطيني في الأمم المتحدة هو خلق حالة دولية لمعاقبة إسرائيل ومحاكمتها أمام محكمة العدل الدولية”، مشددا في ذات السياق على أن هناك توجها للذهاب بالملف الفلسطيني بجميع جوانبه إلى محكمة العدل الدولية”.

واعتبر الدبلوماسي الفلسطيني أن الائتلاف الحاكم في إسرائيل بزعامة بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير لا يقل بطشا عن الحكومات السابقة. وأضاف أن سنة 2022 كانت الأكثر دموية بالنسبة لأبناء الشعب الفلسطيني وأن الأشهر الأولى من العام الحالي شهدت هي الأخرى حصيلة دموية غيرمسبوقة.

رياض منصور مندوب #فلسطين لدى #الأمم المتحدة للجزيرة مباشر: حكومة نتنياهو اليمينية هي الأكثر تطرفا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية#المسائية #فلسطين pic.twitter.com/hwKFRXDZmE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 8, 2023

وردا على بعض ردود الفعل الدولية بشأن تطورات الوضع في الأراضي المحتلة، ومساواتها بين فعل المقاومة وعمل المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين، أوضح منصور “أن هذه المساواة لا تستقيم لأن القضية الفلسطينية هي قضية احتلال وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”.

وكان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، قد عبّر عن انزعاجه الشديد مما سماه استمرار العنف، معربا عن فزعه من هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين.

وشدد وينسلاند على ضرورة حماية جميع المدنيين، ووقف دائرة العنف على الفور.