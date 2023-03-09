كانوا بطريقهم لحفل زفاف.. مصرع 14 امرأة وطفلا إثر غرق قارب في البحر الأحمر

تم انتشال جثامين 14 امرأة وطفلًا لقوا حتفهم في غرق قارب كان يقل 25 شخصًا قبالة سواحل جزيرة كمران اليمنية في البحر الأحمر، كانوا في طريقهم لحضور حفل زواج.

وذكرت مصادر محلية وسلطات محافظة الحُديدة غرب اليمن، أن 11 امرأة و3 أطفال لقوا حتفهم في حادث غرق قارب كان على متنه 25 شخصًا قادمين من منطقة الخوبة جنوبي مدينة الحُديدة في طريقهم لحضور حفل زواج في جزيرة كمران يوم الثلاثاء.

وذكرت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، أن 11 شخصًا نجوا من الحادث، من بينهم طفل ويتلقون العلاج حيث تم إسعافهم ونقلهم لمستشفى الثورة العام بمدينة الحُديدة.

وقالت إن معلومات وصلتها في منتصف ليلة الإثنين بوقوع حادثة انقلاب لقارب صيد من نوع “جلبة” على متنه 25 شخصا من مدينة الخوبة بينهم نساء وأطفال في المياه البحرية الواصلة إلى جزيرة كمران، نجا منهم 11 شخصًا بينهم طفل وتوفي 14 من النساء والأطفال.

وعلى صعيد منفصل، لقي صيادان يمنيان حتفهما أمس الأربعاء ونجا آخرون إثر غرق قارب صيد في البحر الأحمر قبالة محافظة الحُديدة غرب البلاد، بحسب ما نقلت رويترز عن مسؤول في منظمة حقوقية محلية بمدينة الخوخة الساحلية غربي البلاد.

وزادت في الآونة الأخيرة حوادث غرق قوارب الصيد وخاصة قبالة الساحل الغربي لليمن، حيث لاقى عشرات الصيادين حتفهم بسبب سوء الأحوال الجوية وموسم الرياح الذي يستمر من نوفمبر/ تشرين الثاني حتى أبريل/ نيسان والمخاطر التي يتعرض لها الصيادون أثناء عمليات الصيد.

وأرجع مسؤولون في الهيئة العامة للشؤون البحرية أسباب زيادة حوادث الغرق بمناطق الساحل الغربي لليمن إلى ارتفاع كلفة الوقود وشُحه، وهو ما يدفع الصيادين إلى استخدام قوارب صغيرة لتوفير التكاليف مما تسبب في تزايد حوادث الغرق إذ لا تصمد القوارب الخشبية الصغيرة أمام الأمواج العاتية في عرض البحر.