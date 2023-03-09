بحيلة ذكية.. رجل يطلب النجدة عبر طائرة من دون طيار بعدما حوصر بين الثلوج بولاية أوريغون الأمريكية

لجأ رجل من ولاية أوريغون الأمريكية إلى حيلة ذكية، لإرسال نداء استغاثة بعدما علق في الثلوج، وعجز عن التواصل مع أي شخص بسبب انقطاع خدمات شبكة الاتصال الهاتفي.

وقالت سلطات الولاية على فيسبوك، إن رجلًا حُوصر داخل سيارته أثناء عبوره غابة “ويلاميت” الواقعة في سلسلة جبال كاسكيدز، التي لا تلائم طرقها السفر خلال فصل الشتاء.

وأضافت أنه استخدم الكثير من التفكير الإبداعي من خلال ربط هاتفه بطائرة من دون طيار للحصول على خدمة خلوية بعدما تقطعت به السبل على طريق ثلجي، ولم تكن لديه أي خدمة خلوية لطلب المساعدة.

وكان سائق السيارة يحاول السفر عبر طريق بعيدة في الغابة عندما تعطلت سيارته، التي لم تكن مجهزة للظروف الثلجية، حسبما ذكر البحث والإنقاذ في مقاطعة لين.

وأوضحت سلطات الولاية أن الرجل الذي لم يكشف عن اسمه، لم يبحث عنه أحد خلال تلك الفترة بسبب وجود أهله خارج البلاد، ولم يعرف أحد أنه ذهب إلى هناك، وأضافت أنه لجأ لاستخدام طائرة من دون طيار كانت معه لطلب المساعدة، وذلك عبر ربط الهاتف بها، وإرسال رسالة نصية ذكر فيها حاجته للمساعدة ومكانه بالتحديد، أملًا في إطلاق الطائرة ووصولها إلى أماكن تغطية الشبكة وعندها تصل الرسالة.

وتحركت الطائرة لمئات الأمتار، حتى التقط الهاتف الإشارة بالفعل، وعندها وصلت الرسالة للجهات المختصة التي هرعت لإنقاذه.

وأشادت هيئة الإنقاذ في مقاطعة لين بالقرارات الذكية التي اتخذها الرجل، بداية من بقائه داخل السيارة، حيث يعد الخيار الأقل خطورة مقارنة بمحاولة النزول منها والابتعاد، وكذلك طريقته الذكية في طلب النجدة.

وأفادت الهيئة بأنها أنقذت خلال العملية نفسها سائق سيارة آخر قضى “أيامًا عدة” عالقًا في الجليد.