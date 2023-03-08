قيادي بالجهاد الإسلامي: الصراع أصبح مفتوحا والمقاومة قادرة على كسر جبروت الاحتلال (فيديو)

قلل القيادي بحركة الجهاد الإسلامي عبد الجواد العصار من أهمية التصريحات التي أدلى بها وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مؤكدا أن فصائل المقاومة الفلسطينية لديها من القدرة القتالية ما يكفي لتكذيب هذه الدعوات والتصدي لها.

وكان بن غفير قد صرّح، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأن “تصفية مُنفذ عملية حوارة عمل حازم وسريع لقواتنا، والمنظومة الأمنية قادرة على أن تصل إلى أي مخرب في أي مكان”، على حد زعمه.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين عقب محاصرة منزل قرب مخيم عسكر القديم شرق نابلس، في حين قالت هيئة البث الإسرائيلية إن قوات الاحتلال اعتقلت كذلك أبناء مُنفذ عملية حوارة في نابلس بالضفة الغربية.

وقال القيادي في حركة الجهاد، خلال مشاركته في برنامج المسائية على الجزيرة مباشر مساء الثلاثاء، إن بن غفير ليس بالفكر الجديد في إسرائيل، وإن فصائل المقاومة التي استطاعت على مدى عقود التصدي لسياسة القتل الإسرائيلية قادرة على كسر جبروت جيش الاحتلال.

وأضاف العصار أن بن غفير الذي أعلن الدخول في حرب شاملة ضد أبناء الشعب الفلسطيني لا يمكنه أن ينال من أبناء المقاومة الذين كبروا على ثقافة الشجاعة والانتصار.

وأوضح العصار أن الصراع مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي أصبح مفتوحا على جميع الأصعدة، مشددا على أن الائتلاف الحاكم بزعامة نتنياهو وبن غفير يسعى لتصدير أزمته الداخلية من خلال الإمعان في قتل الفلسطينيين.





من جهته، رأى عبد الله عبد الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح أن “العيش في العالم الواقعي يقتضي من جميع الفلسطينيين تحقيق شرط الوحدة في الفكر والسياسة والموقف والإرادة”

وقال “الحكومة الفلسطينية باعتبارها ممثلا للشعب الفلسطيني تقوم بالدفاع عن جميع الفلسطينيين تحت راية واحدة للدفاع عن الوجود الفلسطيني”.

وأضاف “الجميع يعلم أن هذه الحكومة هي الأكثر فاشية في تاريخ إسرائيل، ولمواجهتها يجب الدفاع عن الوجود الفلسطيني قبل الدفاع عن الانتماء الحزبي او الفصائلي”.