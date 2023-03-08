في اليوم العالمي للمرأة.. 29 معتقلة فلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي واستشهاد 9 خلال العام الماضي

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل في سجونها 29 امرأة فلسطينية “يتعرضن لكافة أنواع التنكيل والتعذيب”.

وأضاف النادي في بيان عشية يوم المرأة العالميّ الذي يصادف 8 مارس/آذار من كل عام، أنّ الاحتلال الإسرائيليّ صعّد من جرائمه وانتهاكاته بحقّ النساء الفلسطينيّات العام المنصرم وبداية العام الجاري.

وتابع التقرير أن معاناة الأسيرات لم تقتصر على سياسة الاعتقال، وأن سلطات الاحتلال استخدمت العقاب الجماعيّ بحقّ أمهات الشهداء والأسرى وزوجاتهم، مشددًا على أن العام المنصرم اعتبر أكثر الأعوام دموية منذ سنوات ومحطة قاسية وصعبة على المرأة الفلسطينيّة.

وذكر نادي الأسير، في تقريره، أن من بين الأسيرات 6 أُمهات، وهنّ: سراء جعابيص وفدوى حمادة وأماني الحشيم وياسمين شعبان وعطاف جرادات ولينا أبو غلمي.

أما أقدم الأسيرات، فهي ميسون موسى الجالي، من بيت لحم، والمحكومة بالسجن 15 عامًا، وهي معتقلة منذ يونيو/حزيران 2015.

أرقام وانتهاكات

من جهته، قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن إسرائيل قتلت 9 فلسطينيات خلال 2022.

وأضاف المركز في بيان أن إسرائيل اعتقلت منذ بداية العام الجاري 59 فلسطينية خلال الاقتحامات التي نفّذتها في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأكد المركز أن المرأة الفلسطينية تعرّضت لانتهاكات إسرائيلية مباشرة خلال 2022، ما أدى إلى استشهاد 9 نساء.

وأردف “تعرّضت 45 امرأة خلال العام الماضي للإصابة بالرصاص، موزعة بين 12 إصابة في الضفة و33 في غزة”.

وتُشير تقديرات مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان إلى وجود 4780 معتقلًا فلسطينيًا في سجون إسرائيل حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.