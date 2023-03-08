تسليم جثمان شاب استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في سبتمبر الماضي (فيديو)

استلمت الشؤون المدنية الفلسطينية، ظهر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد محمد حسين عوض (أبو كافية) من بلدة بيت إجزا، الذي استشهد برصاص الاحتلال في سبتمبر/أيلول الماضي.

وجرى تسليم جثمان أبو كافية إلى أسرته على معبر الجيب العسكري.

مصادر محلية:"لحظة تسليم جثمان الشــهــيد المقدسي محمد أبو كافية على حاجز الجيب شمال غرب القدس المحتلة." pic.twitter.com/si5HsqTIkV — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 8, 2023

استشهاد أبو كافية

والشهيد محمد أبو كافية كان يعمل أستاذا ومرشدا تربويا، ولديه أطفال أكبرهم يبلغ السادسة من عمره.

واستشهد محمد أبو كافية (36 عاما) من قرية بيت إجزا شمال غرب القدس، برصاص قوات الاحتلال قرب نابلس، إثر إطلاق جنود شرطة الاحتلال النار عليه.





وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن شرطة الاحتلال أطلقت النار على الشهيد عمدا بهدف قتله بعد أن اصطدمت سيارته بمركبة شرطة في حادث سير جنوب غرب مدينة نابلس، وبدلا من إسعافه قام أحد جنود الاحتلال بإطلاق النار عليه مما أدى إلى استشهاده.

مصادر محلية: "عشرات الفلسطينيين داخل مجمع فلسطين الطبي برام الله في انتظار خروج جثمان المقدسي أبو كافية من بلدة بيت إجزا بالقدس المحتلة لتشييعه". pic.twitter.com/UgxNWDR7Hd — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 8, 2023

وقالت قوات الاحتلال إن فلسطينيا اصطدمت سيارته بدورية للشرطة -كانت فارغة- أطلقت عليه النار، مما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته الخطيرة.

وذكرت مصادر عبرية أن الحادث وقع بالقرب من مستوطنة تقع جنوب غرب مدينة نابلس، وسارعت مواقع عبرية إلى اعتبار ما حدث عملية مقصودة، بينما تحدثت بعض المواقع عن إصابة جنديين بجروح طفيفة، الأمر الذي كذّبه بيان الشرطة لاحقا.

مصادر محلية: "لحظة خروج جثمان المقدسي أبو كافــية من مجمع فلسطين الطبي قُبيل توديعه ونقله إلى مسقط رأسه ببلدة بيت إجزا في القدس المحتلة". pic.twitter.com/AsoEpJ2IjO — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 8, 2023

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الشهيد محمد أبو كافية كان يُحضّر لافتتاح محله الخاص لبيع الهواتف النقالة، قبل أن يعدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهو عائد من قلقيلية حيث كان يشتري مستلزمات المحل.

وأضافت “محمد كان يسعى لسد احتياجات عائلته، فاستأجر محلا ليفتح متجرا لبيع الهواتف، ودعا الناس لحضور الافتتاح، وذهب إلى قلقيلية، ليحضر بضاعة المحل، لكن الاحتلال حرمه من ذلك بإطلاق النار عليه بعد أن اصطدم عن طريق الخطأ بمركبة شرطة متوقفة على جانب الشارع الرئيسي قرب مستوطنة جنوب غرب مدينة نابلس”.