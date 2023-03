دعوى قضائية ضد إدارة السجون في ولاية ميسوري الأمريكية عقب الاعتداء على سجناء مسلمين أثناء صلاتهم

رفع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) دعوى قضائية ضد مسؤولين في إدارة السجون بولاية ميسوري بتهمة رش رذاذ الفلفل على نزلاء مسلمين أثناء تأديتهم الصلاة.

واتهمت الدعوى المرفوعة نيابة عن السجناء من قبل فرع ميسوري عن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، إدارة السجون في الولاية بانتهاك الحقوق الدستورية للسجناء، بما في ذلك حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية.

وقالت محامية المجلس كيمبرلي نوى ليهينباور في بيان “الدعوى تتعلق بمحاسبة مسؤولي الدولة ودعم حقوق جميع المواطنين”.

وأضافت “بمجرد دخول الشخص إصلاحية، فإنه يفقد أبسط حقوقه الأساسية، ويصبح هدفًا مفتوحًا للعنف وسوء المعاملة”.

Our attorney Kimberly Noe-Lehenbauer, said, “Once a person enters a correctional facility, they do not lose their most basic rights and become an open target for violence and abuse.” @MiddleEastEye https://t.co/HTZ5CdkTHZ

