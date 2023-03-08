دعوى قضائية ضد إدارة السجون في ولاية ميسوري الأمريكية عقب الاعتداء على سجناء مسلمين أثناء صلاتهم

رفع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) دعوى قضائية ضد مسؤولين في إدارة السجون بولاية ميسوري بتهمة رش رذاذ الفلفل على نزلاء مسلمين أثناء تأديتهم الصلاة.

واتهمت الدعوى المرفوعة نيابة عن السجناء من قبل فرع ميسوري عن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، إدارة السجون في الولاية بانتهاك الحقوق الدستورية للسجناء، بما في ذلك حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية.

وقالت محامية المجلس كيمبرلي نوى ليهينباور في بيان “الدعوى تتعلق بمحاسبة مسؤولي الدولة ودعم حقوق جميع المواطنين”.

وأضافت “بمجرد دخول الشخص إصلاحية، فإنه يفقد أبسط حقوقه الأساسية، ويصبح هدفًا مفتوحًا للعنف وسوء المعاملة”.

Our attorney Kimberly Noe-Lehenbauer, said, “Once a person enters a correctional facility, they do not lose their most basic rights and become an open target for violence and abuse.” @MiddleEastEye https://t.co/HTZ5CdkTHZ — CAIR National (@CAIRNational) March 6, 2023

وفقًا للدعوى، فإن مجموعة من 9 سجناء مسلمين كان يصلون في مكان مشترك عندما أمرهم ضابط الإصلاحية بالتوقف، وعندما لم يمتثلوا للقرار تدخّل نحو 20 ضابطًا لمنعهم من الصلاة. وتوقف اثنان من السجناء عن الصلاة وابتعدا، بينما توقف سجينان آخران عن الصلاة ولكن تم تقييدهما بعد ذلك.

وبحسب نص الدعوى، تم صب رذاذ الفلفل على الخمسة الآخرين، بينما كان بعضهم مكبل اليدين، وتعرّض أحد السجناء للضرب.

وقال السجناء إن الحراس عزلوا 7 منهم في زنازين بينما لا يزال رذاذ الفلفل يغطي أجسادهم.

وتقول الدعوى إنه لم يتم تمكين السجناء من التشخيص الطبي ولا غسل الأعين أو الاستحمام.

وقال ياسر علي، عضو مجلس إدارة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بولاية ميسوري “المعاملة التي تعرّض لها هؤلاء السجناء تشكل انتهاكًا تامًّا ليس فقط لحقوقهم القانونية ولكن لكرامتهم الإنسانية الأساسية”. وأضاف “نأمل أن تسود العدالة في هذه القضية، وأن يحاسَب المذنبون”.

يُذكر أنه تم رفع العديد من الدعاوى القضائية في السنوات الأخيرة تتعلق بالسماح للسجناء المسلمين بممارسة شعائر عقيدتهم أثناء الاعتقال.

وبين عامي 2017 و2019، تم رفع 16 قضية تتعلق بالحرية الدينية للسجناء المسلمين في محكمة فيدرالية، إلى جانب 60 قضية أخرى متعلقة بالاحتياجات الغذائية، و34 قضية مرتبطة بانتهاكات خلال شهر رمضان المبارك.