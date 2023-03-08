لبناني يستولي على مخزن ذخيرة من جندي إسرائيلي

تمكن مواطن لبناني من الاستيلاء على مشط ذخيرة (مخزن رصاص) من سلاح جندي إسرائيلي في المنطقة الحدودية أمس الثلاثاء، حسب ما ذكر الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني مساء أمس الثلاثاء “خلال نشاط هندسي على الحدود مع لبنان، تجمهر عشرات المشتبه فيهم على الجانب اللبناني من الخط الأزرق”.

والخط الأزرق حددته الأمم المتحدة لانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان عام 2000، وتتحفظ بيروت على بعض المناطق التي يمر بها في ظل استمرار احتلال تل أبيب لأراض لبنانية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه “اقترب أحد المشتبه فيهم إلى أفراد القوة وأخذ مشط ذخيرة من سلاح أحدهم”، وقال إن الحادث قيد التحقيق” دون مزيد من التفاصيل.

دورية من الجيش تجبر دورية تابعة للعدو الإسرائيلي على التراجع بعد خرقها الخط الأزرق#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/XuMThZrGIH pic.twitter.com/2TE44kLuTC — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) March 5, 2023

وأكدت وسائل إعلام لبنانية صحة الواقعة، وقال موقع (لبنان 24) إن قوة إسرائيلية معادية حاولت خرق الخط الأزرق في بلدة حولا الجنوبية، لكن شبانا لبنانيين مدنيين تصدوا لها، فوقع تدافع تمكن إثره شاب لبناني من انتزاع مخزن الرصاص من بندقية جندي بالجيش الإسرائيلي.

وأضاف أن “دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حضرت إلى المكان على الفور ونفذت انتشارا لتهدئة الأوضاع، وسط تمركز كثيف لأفراد الجيش اللبناني الذين أمّنوا حماية المدنيين هناك، ووقفوا وجها لوجه بمواجهة جنود العدو الإسرائيلي”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان صورا لمشط الذخيرة الإسرائيلي.

ويوم الأحد، أعلن الجيش اللبناني أنه أجبر دورية عسكرية إسرائيلية على التراجع عن حدود بلاده الجنوبية بعد خرقها الخط الأزرق في بلدة عيتا الشعب بمسافة متر واحد تقريبا.

وقال “دورية تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الخط الأزرق، فحضرت دورية من الجيش اللبناني وأجبرت الدورية المعادية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأضاف البيان أن دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حضرت أيضا للتحقق من الخرق، مشيرا إلى أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع القوة المذكورة.

وفي مطلع فبراير/شباط الماضي، دعا الجيش اللبناني إلى إزالة شريط شائك أقامته إسرائيل في منطقة متنازع عليها عند حدود لبنان الجنوبية.

ويشكو لبنان مرارا من خرق إسرائيل مجاله الجوي ومياهه الإقليمية، ويطالب الأمم المتحدة بالتدخل لإيقاف هذه الانتهاكات.